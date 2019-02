Inaugurado el curso 'Habilidades Directivas' en la sede de La Rábida, en Huelva, de la UNIA

Publicado 15/02/2019 17:11:20 CET

HUELVA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El curso 'Habilidades Directivas', que se ha inaugurado en la tarde de este viernes en la sede de La Rábida, en Huelva, de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), se desarrollará con carácter presencial los días 15 y 16 de febrero y 1, 2, 22, 23 y 30 de marzo en viernes tarde y sábados hasta completar un total de 30 horas lectivas.

Este curso, que está patrocinado por la Cátedra Fundación Atlantic Copper, tiene como objetivo trabajar las habilidades más demandadas por las empresas a la hora de la búsqueda de candidatos, según ha explicado en un comunicado la UNIA.

Asimismo, ha señalado que se trata de "completar la formación del alumno de máster con el desarrollo de aquellas competencias más demandadas y desde un planteamiento eminentemente práctico y aplicado". Esta formación adicional, "impartida por profesionales de contrastada experiencia y certificada por la UNIA como programa de formación propio, puede suponer también un atractivo importante para los estudios de postgrado", ha explicado la Universidad.

Al acto de inauguración han asistido el director de la sede y director del curso, Agustín Galán; y el director general de la Fundación Atlantic Copper, Antonio de la Vega. Ambos han destacado "la necesidad de impartir este curso después de las carencias detectadas en varios informes por organismos internacionales, sobre las aptitudes más importantes para abordar con éxito la inserción laboral". Este curso forma parte del convenio de colaboración que la Cátedra Fundación Atlantic Copper tiene con la UNIA.

La conferencia inicial ha estado a cargo de Juan José Almagro, que nació en Úbeda (Jaén). Es doctor en Ciencias del Trabajo, Licenciado en Derecho (especialista en Derecho Público) y abogado. Doctor 'honoris causa' por la UCC (Jesuita) de Argentina y la Universidad Pontificia de Salamanca. Con el título 'Ética y liderazgo para el siglo XXI', Almagro ha hablado de una ética práctica para dirigentes: políticos, empresariales o institucionales. "Aristóteles nos enseñó que el mejor tratado de moral es siempre un tratado de razón práctica", ha señalado.

"La ética no es otra cosa que cumplir, desde la dignidad y el compromiso, con lo que deba hacerse en cada momento, la búsqueda de normas relativas a un 'aquí' y 'ahora' con los valores cuyo ejercicio también nos legitima: democracia, libertad, decencia, igualdad, fraternidad y solidaridad, entre otros", ha indicado, a la vez que ha agregado que "difícilmente pueden ilusionarse y dirigirse personas sin comportamientos éticos que no se basen en relaciones de confianza". "Y no habrá porvenir para nadie sin una conducta empresarial, personal o institucional capaz de exigirse, de cumplir sus compromisos y de dar cuenta cabal de sí misma", ha apuntado.

Así, ha terminado su intervención con una reflexión final para lideres y dirigentes: "si actúas personal, política y profesionalmente desde la honradez intelectual y la decencia; si eres independiente, leal, riguroso y comprometido; si tienes un comportamiento ético, si buscas siempre la verdad y das ejemplo procurando que otros sigan tu camino, si has sido líder sin proponértelo, no necesitas perpetuarte". "Vuelve a casa con la satisfacción del deber cumplido, habrás finalizado tu tarea y contribuido a que triunfe la única revolución pendiente, la revolución Ética", ha argumentado.

Posteriormente, ha intervenido el catedrático de Comunicación Corporativa de la Universidad Pontificia de Comillas, Ángel Losada, que ha impartido el taller 'Lenguaje verbal y no verbal. Asertividad y persuasión'.