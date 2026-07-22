El incendio de El Cerro del Andévalo (Huelva) se encuentra "prácticamente perimetrado" a expensas de un cambio de viento

Puesto de Mando Avanzado del incendio de El Cerro de Andévalo. - EUROPA PRESS

EL CERRO DE ANDÉVALO (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, ha señalado que el incendio declarado este martes en El Cerro de Andévalo evoluciona "favorablemente" y ya se encuentra "prácticamente perimetrado", y alcanza las 1.000 hectáreas, aunque las próximas horas serán "fundamentales" por el cambio de viento previsto a mediodía.

En una atención a medios en el Puesto de Mando Avanzado, Correa ha explicado que el fuego está "prácticamente perimetrado" a expensas de que "por cambio de viento se pueda generar algún escape del perímetro", toda vez que el incendio ha logrado un perímetro de unas mil hectáreas, aunque "no hay un dato exacto".

Por ello, ha señalado que las próximas horas son "fundamentales" porque "hay previsión de que el viento pueda a mediodía cambiar de oeste a este". "Por ello, estamos actuando precisamente para prevenir en caso de que eso se produzca".

Así, ha señalado que el incendio se originó este martes, sobre las nueve de la noche, cuando se recibió una llamada por un inicio de humareda en la zona de la finca de San Benito. Hasta el lugar se desplazaron medios aéreos para hacer "un primer ataque", los cuales se desviaron de "manera rápida y urgente" del incendio de Almonaster la Real.

Así durante la noche han estado trabajado diez retenes, diez camiones, seis técnicos de operaciones, dos técnicos de Medio Ambiente, un técnico analista, el director del COP, cuatro bulldozer de Infoca y dos bulldozer de Ence y tres encargados de emergencia.

Así, a las 9,00 de este miércoles se han incorporado cuatro medios aéreos y progresivamente se han ido incorporando otros hasta sumar los 12 actuales. Además, ha comentado que el viento del noroeste es "lo que ha provocado la expansión del incendio de norte a oeste".

Por otro lado, ha indicado que es meramente forestal, por lo que, "no corre peligro las poblaciones cercanas de los municipios" y que está en "permanente contacto" con la alcaldesa del municipio, sino también con los primeros ediles de Alosno y Villanueva de las Cruces, para que "ante cualquier escape del perímetro "poder actuar de manera urgente y eficiente".

Actualmente, el dispositivo se encuentra cerca de las 150 personas conformados por diez retenes, dos bricas, 12 medios aéreos, seis camiones -- cuatro del Infoca y dos de Enece--, una unidad de meteorología y de transmisiones, un módulo de oficina de mando y una unidad médica, seis técnicos de operaciones, dos técnicos de Medio Ambiente, un técnico analista, el director del COP y varios encargados de emergencia.

Por su parte, el director del Centro Operativo Provincial del Infoca en Huelva, Alejandro López, ha corroborado que "el 70% del incendio está perimetrado con línea de control hecha con maquinaria". Además, ha explicado la propagación "ha sido dominada por un viento del noroeste que no ha parado en toda la noche, con una velocidad permanente alta y constante, y, además, "con rachas muy fuertes", por ello, "se ha propagado con a gran velocidad por un combustible que se ha encontrado totalmente disponible", puesto que "algunos de los terrenos tenían gran carga de vegetación".

"De esta manera la cabeza del incendio propagaba a una velocidad y una intensidad que estaba fuera de capacidad de extinción. Por ello, empezamos alguna maniobra de fuego, paramos algunos frentes pero no era seguro ni eficaz actuar en la cabeza. Entonces empezamos con operaciones de flanqueo, especialmente con máquinas de pesada", ha abundado.

Así, López ha indicado que el dispositivo de maquinaria unido al personal de tierra "ha permitido que ahora mismo esté bastante perimetrado, frío, sin llamas, y que aproximadamente el 70% de este perímetro esté ya consolidado con una línea hecha con bulldozer".

"Aún así vamos a hacer un refuerzo de esa línea en la parte que está en el flanco izquierdo al norte de la carretera de Tharsis a Villanueva de las Cruces. Vamos a hacer una maniobra desde la carretera hasta la cola, con idea de ensanchar esa línea de control porque sería la que podría afectar en este cambio de viento que tenemos previsto, pues si se escapara de esa línea podría haber alguna afección a la población de Villanueva de las Cruces", ha detallado.

Por ello, ha insistido en que objetivo principal de las operaciones de la jornada es que el incendio "no se mueva de la línea de control planificada, terminar esa línea de control, enfriar los puntos calientes y controlar posibles reproducciones".