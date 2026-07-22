Desplegados 13 medios aéreos y 120 efectivos por tierra para estabilizar el incendio en El Cerro de Andévalo (Huelva)

Imagen aérea del incendio de El Cerro de Andévalo (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL CERRO DE ANDÉVALO (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha aumentado hasta 13 los medios aéreos desplegados en labores de extinción del incendio declarado este martes en el Cerro de Andévalo (Huelva) y por el que se ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1.

Según ha indicado el Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, en relación a la actualización de medios, hasta la zona se desplazado seis helicópteros --uno pesado, cuatro semipesados y uno ligero-- y siete aviones --cuatro de carga en tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación--.

Asimismo, hasta 120 efectivos trabajan por tierra junto con 13 autobombas y seis buldóceres, Unidad Médica, Unidad de Meteorología y Transmisiones y un Módulo de Oficina Técnica.

Por otro lado, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del plan de Emergencias por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha elevado, a las 7,18 horas de este miércoles, a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan ante la evolución del incendio forestal declarado en el Cerro de Andévalo a última hora del martes, en la provincia de Huelva.

La fase de emergencia, situación operativa 1, se refiere a aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se activa por las dimensiones y recursos necesarios para atender la extinción o porque hubiera que tomar medidas de protección a la población.

EMA 112 ha atendido desde las 20,40 horas de este martes numerosas llamadas que alertaban de un incendio en el paraje de Los Pajares. La sala coordinadora de emergencias movilizó, de inmediato, al Centro Operativo Provincial (COP) de EMA Infoca, al Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad, Policía Local y al Grupo de Emergencias de Andalucía(EMA GREA).

Según ha indicado el Infoca a Europa Press, la zona en la que se ha originado el incendio es fundamentalmente de eucalipto y matorral, aunque también hay algo de vegetación rocosa. Aunque el viento "no sopla excesivamente fuerte, sí que hay mucho pasto, lo que hace que el incendio corra con gran velocidad".

Durante la madrugada los trabajos del operativo de EMA Infoca se han centrado en contener la cabeza del incendio, que ha entrado en una zona de gran potencial. Con maquinaria pesada y equipos de tierra se intenta limitar el crecimiento de los flancos. La intensidad de propagación es alta por masas de eucaliptar y encinar con matorral.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) se pide extremar la precaución y seguir las indicaciones de los operativos de emergencia, y especialmente no acercarse a la zona del incendio para evitar riesgos innecesarios.

Cabe recordar que en la jornada de ayer el operativo de EMA Infoca ha combatido hasta tres incendios forestales registrados en la provincia onubense, en Almonaster la Real, por el que se declaró la fase de emergencia situación operativa 1 (ya desactivada tras su estabilización), en Lucena del Puerto que anoche quedó extinguido y en el Cerro de Andévalo.