El incendio de Niebla (Huelva) obliga a cortar al tráfico las carreteras HU-3106 y la A-493

Imagen del Puesto de Mando Avanzado en el incendio forestal declarado en la localidad onubense de Niebla. - Clara Carrasco - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha informado de que el incendio forestal declarado el jueves por la tarde en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva), que continúa en fase de emergencia, situación operativa 1 --que mantiene en alejamiento preventivo a 23 habitantes de las aldeas de Raboconejo y Caballón--, ha obligado a cortadas al tráfico las carreteras HU-3106 y la A-493.

Así lo han indicado en sus cuentas de redes sociales, consultadas por Europa Press, en la que han pedido a la población que "evite riesgos" y siga las indicaciones de los operativos de emergencias que se encuentran en la zona.

El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, mantiene en la tarde de este viernes una reunión de coordinación en el Puesto de Mando Avanzado desplegado por el incendio tras lo que informará de la situación del mismo.

Un total de 24 medios aéreos --siete más de los que actuaban a mediodía de este viernes-- trabajan, junto a 120 efectivos por tierra, para contener el incendio forestal declarado el jueves.

De las 24 aeronaves once son helicópteros --uno ligero, siete semipesados, tres pesados-- y 13 son aviones --seis de carga en tierra, tres anfibios ligeros, dos anfibios pesados del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y dos de coordinación--. Asimismo, se encuentran en las labores de extinción siete vehículos autobombas, cuatro buldóceres y un total 120 efectivos por tierra.