El incendio de Niebla (Huelva) reduce a la "mitad" su propagación respecto al martes y mantiene siete frentes

El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, durante su declaración a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado por el incendio.- FRANCISCO J. OLMO - EUROPA PRESS

HUELVA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este miércoles de que el incendio forestal declarado el pasado 6 de agosto en Niebla (Huelva), que ya ha recorrido más de 25.000 hectáreas, presenta hasta siete frentes independientes dentro del mismo incendio. No obstante, durante la jornada ha registrado "menos fenómenos convectivos" y su propagación ha sido "la mitad" de la del pasado martes y un 25% menor que hace tres días. "Cada día estamos ahogando más el incendio y su capacidad de desarrollo", ha señalado.

Así lo ha expuesto en una declaración a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado establecido para coordinar las labores de extinción de un incendio que mantiene activa la fase de emergencia, en situación operativa 2. Sanz ha explicado que el fuego presenta "fuertes inversiones térmicas" que han dificultado durante estos días las labores de extinción, incluso para los medios aéreos, que "con frecuencia tienen muchísima dificultad para que el agua que intentan lanzar llegue al terreno" debido a estas condiciones atmosféricas.

Asimismo, ha precisado que "todos esos fenómenos convectivos incrementan y multiplican la dispersión de focos secundarios", lo que favorece la expansión del incendio. En este sentido, ha explicado que durante la jornada de este miércoles los fenómenos convectivos "han sido de menor intensidad" y, por tanto, "han facilitado algo" las labores de extinción, después de que en días anteriores se produjeran "saltos muy importantes" y "focos secundarios muy importantes".

El consejero ha subrayado que "cada día estamos ahogando más el avance del incendio" y que se está logrando uno de los principales objetivos: "ir estrangulando el incendio para reducir su capacidad de expansión y desarrollo". "Estamos consiguiendo, al menos, que los avances cada día sean menores, y eso es una tendencia favorable", ha añadido.

Todo ello, ha indicado, permitirá que "finalmente logremos perimetrar el incendio y consolidar toda su extensión", para después centrar los esfuerzos en garantizar que "los puntos calientes o las reproducciones no se desarrollen". De esta forma, ha explicado, "el incendio ya no avanzaría más". "Ese es el objetivo en el que estamos trabajando", ha apostillado.

En esta misma línea, el delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha asegurado que "le hemos robado la posesión de la pelota al incendio", aunque ha advertido de que "queda mucho partido". No obstante, ha señalado que se seguirá operando en esta línea, ya que "el trabajo que están haciendo todos los recursos, todos los operativos, está permitiendo esos avances".

En este contexto, el consejero ha señalado que los equipos de extinción han centrado buena parte de sus esfuerzos durante la jornada de este miércoles en los focos secundarios, algunos de los cuales han llegado a avanzar "3,5 kilómetros en tiempo récord". Así, ha indicado que el incendio "ha avanzado en la zona este", donde "se han abierto dos lenguas" a partir de los frentes de avance registrados el martes en el entorno de La Pata del Caballo, mientras que "no ha tenido un gran avance en la zona norte".

"NINGUNA VIVIENDA AFECTADA"

Al hilo de lo anterior, ha hecho hincapié en que durante la jornada "se ha realizado un trabajo muy importante en la zona noroeste", al tiempo que ha destacado especialmente las labores desarrolladas en la línea de defensa de las poblaciones de El Pozuelo, Marigenta y Berrocal. En este sentido, ha asegurado que "la población de Berrocal no se ha visto afectada en su casco urbano" y que "ninguna vivienda se ha visto afectada".

El consejero ha atribuido este resultado al trabajo desarrollado por el operativo de extinción, que ha recurrido también al uso de "fuego técnico" para reforzar la defensa de las poblaciones y evitar el avance de las llamas hacia las zonas habitadas.

En cuanto a la protección de la población, la dirección de la emergencia mantiene el desalojo preventivo de 681 personas de los núcleos de Niebla, Villarrasa, Berrocal y Zalamea la Real, incluidos Las Delgadas y Monte Sorromero, así como de los núcleos de El Madroño --El Álamo, Villagordo, Juan Antón y Juan Gallego--.

En este contexto, Toscano ha informado de que "unas 30 personas" permanecen en El Castillo de las Guardas, aunque ha explicado que, según la experiencia del martes, es habitual que vecinos del municipio permanezcan allí durante el día y regresen por la noche a zonas seguras con otros vecinos.

El corte de carreteras sigue siendo amplio para blindar la seguridad del entorno de exclusión. Continúan interrumpidas al tráfico diez vías de la red provincial y autonómica: la HU-3106, A-493, HU-5104, HU-4103, HU-6104, SE-6402, SE-6400, HU-6106, SE-5400 y la HU-6108.

DISPOSITIVO DURANTE LA NOCHE

Con respecto al dispositivo y al trabajo previsto para esta noche, Sanz ha indicado que los esfuerzos se concentrarán "en la línea de municipios, en la zona norte", donde los efectivos trabajarán durante toda la noche con fuego técnico y maquinaria para seguir cerrando líneas de defensa que permitan proteger este flanco. En concreto, ha explicado que se trata de "esa zona norte que es la primera línea de municipios: El Pozuelo, Berrocal y Marigenta".

"La segunda actuación sobre la que se van a volcar los operativos esta noche, en este caso con maquinaria y remate manual, será en la zona este, principalmente en la entrada de La Pata del Caballo, donde se está registrando una mayor intensidad y donde se está librando una importante batalla para evitar que el incendio siga avanzando", ha señalado. Además, ha indicado que en el resto del perímetro se mantendrá "una vigilancia constante" con el objetivo de detectar y atajar de forma posibles reproducciones o nuevos focos.

De igual modo, el delegado del Gobierno en funciones ha destacado la llegada de efectivos de un nuevo batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con sede en León, lo que está permitiendo mantener las capacidades desplegadas por la UME sobre el terreno durante las 24 horas.

Con respecto a las causas del incendio, Toscano ha señalado que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) está desarrollando las diligencias pertinentes y que "están abiertas todas las hipótesis", ya que la investigación se encuentra todavía "en una fase muy incipiente". Por responsabilidad y porque "nos debemos ahora mismo a la seguridad de las personas, de los bienes y a la extinción de este incendio", ha apuntado que no van a "aventurar nada" hasta que el atestado de la Guardia Civil avance y permita alcanzar "unas conclusiones más claras".

Por último, Sanz ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía y ha agradecido "el esfuerzo que están haciendo, de aguantar, de tener paciencia y de comprender". En este sentido, ha insistido en que todas las decisiones adoptadas se han tomado "pensando en su seguridad", al tiempo que ha advertido de que "seguiremos siendo prudentes, porque el fuego todavía tiene recorrido y tiene trabajo por delante", en un incendio que ha calificado como "de los más difíciles que nos habremos encontrado nunca".