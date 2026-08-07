El incendio de Niebla (Huelva) suma 66 desalojados y mantiene cortadas dos carreteras

Efectivos del Infoca combaten el incendio forestal declarado en la localidad onubense de Niebla. - Clara Carrasco - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), ha informado de que el número de personas desalojadas por el incendio declarado el jueves por la tarde en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) ha ascendido a 66 debido a la evolución del fuego. Además, continúan cortadas dos carreteras, la HU-3106 y la A-493.

Así lo ha señalado durante una atención a medios tras reunirse en el Puesto de Mando Avanzado, donde ha alertado de la "inestabilidad" del incendio, agravada por los cambios de viento registrados durante la tarde, que "han complicado tremendamente" su evolución. El fuego ha obligado a declarar la fase de emergencia, situación operativa 1, después de cambiar su dirección inicial, de oeste-suroeste, hacia el noroeste.

Respecto al número de desalojados, Sanz ha explicado que el total asciende a 66 personas. A los 23 desalojos efectuados inicialmente el pasado jueves se sumaron posteriormente los ocupantes de dos viviendas afectadas por el corte de carretera, con tres personas, y el desalojo de la zona de La Florida, que ha afectado a otras 40 personas. El consejero ha señalado que todas ellas han encontrado alojamiento alternativo por sus propios medios, principalmente con familiares o amigos, por lo que no ha sido necesario habilitar ningún albergue.

Asimismo, ha informado de que permanecen cortadas dos vías: la carretera HU-3106, entre Niebla y Valverde del Camino, y la A-493.

El consejero ha señalado que la evolución del incendio genera "inseguridad y riesgo" para los equipos de extinción, especialmente en el tercio de la cabeza. Sanz ha indicado que esta es actualmente la zona "más compleja" del fuego, debido a "un choque entre el incendio en superficie y el incendio en altura", una dinámica que previsiblemente acabará imponiéndose sobre el frente en superficie y que dificulta la evolución del incendio.

En este sentido, ha insistido en que "la situación es de mucha inestabilidad, de mucha inseguridad y de mucho riesgo para los intervinientes y para los medios aéreos". Además, ha apuntado que en estos momentos "el trabajo es inútil" en esa zona por la continua generación de focos secundarios.

Sobre el terreno permanecen desplegados un total de 24 medios aéreos --once helicópteros y 13 aviones-- y 150 efectivos terrestres. Además, el trabajo de cinco bulldozers ha permitido ampliar este viernes el cortafuegos situado antes de la planta de residuos de Villarrasa.