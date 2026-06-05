Un incendio en un piso en obras provoca el desalojo de un edificio en Lepe (Huelva)

Archivo - Imagen de arhivo de un camión del Consorcio de Bomberos de Huelva. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

LEPE (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

Un incendio iniciado en un piso en obras ha provocado el desalojo de un edificio en Lepe (Huelva), aunque el suceso se ha saldado sin heridos, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El aviso fue atendido por el 112 pasadas las 23,00 horas del jueves y según indicaban se trataba de un incendio localizado en una vivienda de la calle Vázquez Díaz de la localidad. El edificio tuvo que ser desalojado en prevención debido al humo concentrado.

Hasta el lugar se movilizaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, de la Guardia Civil, de la Policía Local y también un equipo del Centro de Emergencias Sanitarias 061, en prevención.

Los bomberos han informado de que el incendio se ha originado en un piso en obras, al parecer, procedente de unas de las máquinas que había en el lugar. Efectivos del servicio de extinción de incendios realizaron labores de ventilación.