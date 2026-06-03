Infoca avisa que el humo por incendio de Gibraleón (Huelva) va a "seguir siendo muy perceptible" este miércoles

Vista del parque de Zafra de Huelva con humo en el ambiente del incendio de Marismas del Burro. - EUROPA PRESS

HUELVA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Infoca ha avisado de que el humo provocado por el fuego generado por una reproducción del incendio que se produjo el pasado domingo en las Marismas del Burro, entre los términos municipales de Gibraleón y Huelva, e incluida en la Paraje Natural Marismas del Odiel, va a "seguir siendo muy perceptible durante" la jornada de este miércoles en la ciudad de Huelva y su entorno, debido principalmente a las características de la vegetación y al viento que durante todo el día va a seguir soplando la misma componente e intensidad.

Así lo ha señalado, en un audio remitido a los medios de comunicación, el director del COP Infoca Huelva, Alejandro López, quien ha subrayado que el incendio "no tiene riesgo significativo de propagación", pero el humo "seguirá siendo perceptible".

Por ello, ha señalado que si este humo llega a una zona con población, se recomienda cerrar puertas y ventanas y evitar la exposición de personas más vulnerables como pueden ser las personas mayores y los menores y así como los que padezcan enfermedades respiratorias en los que puede ser recomendable el uso de mascarilla.

Además, López ha explicado que el operativo de Infoca continúa trabajando tanto por tierra como por aire. En la zona norte, esta madrugada se ha avanzado la consolidación del perímetro mediante la intervención de maquinaria pesada que durante esta jornada "seguirá interviniendo junto con retenes y camiones".

Los medios aéreos se van a concentrar principalmente en los focos del sur del incendio, estando planificado durante toda la mañana la incorporación de dos hidroaviones.

Por otro lado, desde el Infoca han detallado que el fuego afecta a una marisma "con abundante espartina, una planta que acumula gran cantidad de materia orgánica en su base".

Además, indica que la zona "retiene restos vegetales arrastrados por las crecidas del río Odiel, favoreciendo una combustión lenta y persistente que genera grandes columnas de humo".