El Infoca da por controlado el incendio forestal del paraje La Juanita de Alosno (Huelva)

Incendio declarado en Alosno (Huelva). - INFOCA

HUELVA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por controlado a las 19,00 horas de este sábado el incendio forestal declarado pasadas las 14,00 horas del viernes 24 en el paraje La Juanita de Alosno (Huelva), según han notificado en un mensaje a través de la red social 'X'.

En contexto, se trata del segundo incendio registrado en menos de 48 horas en este municipio, aunque los primeros indicios apuntan a que se trataría de un nuevo siniestro y no de una reactivación del incendio extinguido este jueves.

Así lo expuso el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en un mensaje publicado en su perfil oficial de la red social 'X', consultado por Europa Press.

Asimismo, fuentes del Infoca han detallado a esta agencia que el incendio se ha declarado en la misma zona donde se registró otro fuego durante la madrugada de este jueves, extinguido por la tarde, aunque han señalado que "en principio no se trata de una reactivación, sino de un nuevo siniestro".

Además, han detallado que se trata de una zona con abundantes eucaliptos y que preocupa el excesivo calor y el viento que sopla en la zona.

De este modo, el Infoca ha desplegado durante la jornada de este viernes trece medios aéreos, siete aviones y seis helicópteros. Por otro lado, se han desplazado 130 efectivos terrestres, nueve camiones autobombas, cinco buldóceres, una Unidad Médica y una Unidad de Meteorología y Transmisiones.