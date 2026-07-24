El Infoca da por controlado el incendio del Andévalo (Huelva) tras afectar a más de 1.200 hectáreas

Imágenes del incendio de El Cerro de Andévalo. - Clara Carrasco - Europa Press

HUELVA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo del Plan Infoca ha dado por controlado este viernes el incendio forestal declarado el pasado miércoles en El Cerro de Andévalo, que ha afectado a más de 1.200 hectáreas de superficie y obligó al desalojo preventivo de los 384 vecinos de Villanueva de las Cruces, quienes pudieron regresar a sus hogares el pasado jueves.

Así lo ha comunicado el Plan Infoca a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press. Según ha informado el dispositivo, el incendio quedó controlado a las 22,00 horas de este viernes, después de haber sido estabilizado a las 20,17 horas del jueves. Esta evolución permitió rebajar la fase de emergencia, situación operativa 1, a la fase de preemergencia, situación operativa 0.

El fuego ha recorrido una superficie superior a las 1.200 hectáreas y también provocó el corte de la carretera A-475 entre los puntos kilométricos 11,8 y 22,4, en el tramo comprendido entre Villanueva de las Cruces y Alosno.