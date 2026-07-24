Los desalojados del incendio del Andévalo (Huelva) ya están en Villanueva de las Cruces: "El pueblo no ha sufrido daños"

Incendio de El Cerro de Andévalo. - CLARA CARRASCO/EUROPA PRESS

HUELVA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villanueva de las Cruces (Huelva), Alonso Limón, ha confirmado que todos los vecinos desalojados ya se encuentran en el municipio, toda vez que ha reconocido su "comportamiento ejemplar", después de que la Junta autorizara en la tarde de este jueves el regreso de los 384 vecinos desalojados el pasado miércoles a causa del incendio de El Cerro de Andévalo, que se encuentra ya estabilizado.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde ha explicado que a partir de las 21,00 horas de este jueves, "empezaron a llegar los vecinos y están aquí todos" y "bastante contentos" porque ya están "en sus hogares y casas".

Asimismo, ha destacado el "comportamiento ejemplar" de sus vecinos, así como la colaboración de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque "han podido solucionar el incendio, ya que estaba tomando un cariz bastante mal".

Además, ha señalado que el pueblo "no ha sufrido daños", pese a que el incendio se quedó unos 150 metros, toda vez que ha asegurado que no tiene palabras para expresar la solidaridad con sus vecinos".

"No tengo palabras de agradecimiento bastantes en mi vocabulario para agradecer a todo el puesto de mando, a Guardia Civil, Cruz Roja, al Infoca, en fin, a todos, y muy especialmente a los pueblos vecinos de Calañas y el Cerro de Andévalo, que son los que han hecho cargo de los vecinos", ha manifestado.

A través de sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, el Ayuntamiento del municipio ha destacado que "la serenidad, la responsabilidad y la colaboración" mostradas durante el desalojo fueron "fundamentales para garantizar la seguridad de todas las personas y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia".

"En todo momento, la población siguió las indicaciones de las autoridades, manteniendo una actitud responsable y solidaria. Tras autorizarse el regreso a las viviendas, queremos destacar especialmente la paciencia, la comprensión y la entereza demostradas por los vecinos y vecinas durante estas horas de incertidumbre", han señalado.

Por ello, el Ayuntamiento de Villanueva de las Cruces ha trasladado su reconocimiento a toda la población por "haber estado a la altura de las circunstancias".

INCENDIO YA ESTABILIZADO

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, anunció en la tarde de este jueves que el incendio declarado el pasado martes en un paraje de El Cerro de Andévalo ha quedado estabilizado a las 20,17 horas, lo que ha permitido al Plan Infoca rebajar la fase de emergencia, situación operativa 1, a la fase de preemergencia, situación operativa 0.

El incendio ha llegado a afectar a más de 1.200 hectáreas de superficie recorrida y obligó al corte de la carretera A-475 entre los kilómetros 11,8 y 22,4, en el tramo entre Villanueva de las Cruces y Alosno.

Con el incendio ya estabilizado, en la zona trabajan 30 efectivos del Plan Infoca y tres autobombas para lograr la siguiente fase que es el control del mismo.

Más de ochenta vecinos han sido acogidos en los albergues habilitados, 50 en el complejo deportivo de Calañas y otros 35 en las instalaciones deportivas de El Cerro del Andévalo. Los albergues han sido gestionados logísticamente por Cruz Roja y apoyado en la manutención con la colaboración de Protección Civil y Cáritas. La mayoría de los evacuados han optado por pasar la noche en casas de allegados. El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha mantenido en el PMA una UVI móvil de manera preventiva.