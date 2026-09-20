El Infoca da por estabilizado el incendio forestal de Ayamonte (Huelva)

Imagen de efectivos del Infoca trabajando en el incendio forestal de Ayamonte (Huelva). - INFOCA

AYAMONTE (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por estabilizado a las 8,18 horas de este domingo el incendio forestal que se encuentra activo en el paraje Pedraza, en el término municipal de Ayamonte (Huelva).

Según ha detallado el Infoca a través de su cuenta oficial de X, consultada por Europa Press, los efectivos desplegados continúan trabajando para dar por controlado las llamas del fuego que lleva activo desde las 13,48 horas de este pasado sábado, 19 de septiembre, y poder así rematar con su extinción.

Sobre el terreno se encuentran trabajando tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y tres vehículos autobombas.

Se trata el cuarto incendio declarado en la comarca onubense del Andévalo en lo que llevamos de semana. Tras el declarado el pasado miércoles en Alosno y los incendios declarados el jueves 17 en Villanueva de Los Castillejos y Alosno.