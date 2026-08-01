El Infoca da por estabilizado el incendio forestal declarado en Villalba del Alcor (Huelva)

Imagen del incendio declarado en Villalba del Alcor (Huelva). - PLAN INFOCA

VILLALBA DEL ALCOR (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por estabilizado a las 15,30 horas de este sábado el incendio forestal activo en el paraje Finca Purchena, ubicado en el término municipal de Villalba del Alcor (Huelva)

Según ha informado el Infoca a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, el incendio se ha declarado sobre las 13,20 horas de esta jornada.

Sobre el terreno, continúan trabajando diez efectivos del Infoca por tierra y un camión autobomba para poder controlar el incendio, además de que se han retirado los medios aéreos ante la evolución favorable del mismo.

En un principio, se habçia desplegado un dispositivo de trabajo compuesto por un total de cuatro medios aéreos -- dos helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra --, así como 18 efectivos por tierra y un vehículo autobomba, lo que sumaba un total de 23 medios.