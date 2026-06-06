El Infoca da por extinguido el incendio forestal de Gibraleón y controlado el fuego en Alosno, ambos en Huelva

Archivo - Los bomberos abandonan el lugar tras extinguir el fuego. (magen de archivo) - INFOCA - Archivo

HUELVA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado este sábado que el incendio forestal declarado en el municipio de Alosno (Huelva), ha sido extinguido, y que el fuego declarado en la localidad onubense de Gibraleón, ha quedado controlado por los Servicios de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca.

Así lo ha comunicado el consejero a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, donde ha indicado que los estados de ambos incendios forestales ha sido a 22,15 horas de este sábado. Asimismo, Sanz ha mandado un mensaje de agradecimiento a los efectivos del Infoca por su "labor y profesionalidad", aunque continúan trabajando en la provincia de Huelva.

Cabe recordar que el Infoca avisó de que el humo provocado por el fuego generado por una reproducción del incendio que se produjo el pasado domingo en las Marismas del Burro, entre los términos municipales de Gibraleón y Huelva, e incluida en la Paraje Natural Marismas del Odiel, iba a "seguir siendo muy perceptible durante" la jornada del pasado miércoles en la ciudad de Huelva y su entorno, debido principalmente a las características de la vegetación y al viento que durante todo el día va a seguir soplando la misma componente e intensidad.

Así lo señaló, en un audio remitido a los medios de comunicación, el director del COP Infoca Huelva, Alejandro López, quien subrayó que el incendio "no tiene riesgo significativo de propagación", pero el humo "seguiría siendo perceptible".

Respecto al fuego de Alosno, el Infoca continúa con sus trabajos para extingui las llamas en el paraje Carril del Cementerio, donde se encuentran un total de nueve efectivos del Infoca. Según ha informado el Infoca a través de su cuenta en la red social 'X', consultada por Europa Press, sobre el terreno continúan trabajando dos grupos de bomberos forestales, un grupo de apoyo, un técnico de operaciones, un técnico de extinción, un agente de medio ambiente y tres vehículos autobombas, quienes han conseguido liquidar al mediodía de este sábado el punto caliente del fuego.

No obstante, cabe recordar el Servicio de Extinción ha mantenido durante la noche del pasado viernes un dispositivo compuesto por más de una veintena de medios terrestres. El incendio quedó estabilizado a las 14,30 horas de este viernes, lo que motivó el descenso a fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Incendios Forestales en Andalucía. Por el momento, el fuego ha afectado a una superficie estimada de más de 900 hectáreas "de matorral y pasto de perímetro", en zonas "con y sin áreas quemadas".