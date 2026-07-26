El Infoca da por extinguidos los incendios en Cerro del Andévalo y en Villablanca

Imágenes del incendio de El Cerro de Andévalo - Clara Carrasco - Europa Press

HUELVA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguidos los incendios forestales en El Cerro de Andévalo y en el paraje Los Corrales, en Villablanca, ambos en la provincia de Huelva.

Así lo ha comunicado el Infoca a través de su cuenta en la red social X, donde ha detallado que el incendio del Andévalo quedó extinguido a las 22.00 horas de este sábado, y el de Villablanca, a las 3.30 horas de este domingo, a las pocas horas de que fuera declarado (se declaró en torno a las 21,30 horas).

En incendio en Andévalo fue dado por controlado el pasado viernes a las 22.00 horas, mientras que ayer sábado por la noche se dio por extinguido.

Como se recordará, ha afectado a más de 1.200 hectáreas de superficie y obligó al desalojo preventivo de los 384 vecinos de Villanueva de las Cruces, quienes pudieron regresar a sus hogares el pasado jueves.