El Infoca trabaja en un incendio en el paraje Los Guijos de Villanueva de los Castillejos (Huelva)

Incendio en el paraje Los Guijos de Villanueva de los Castillejos (Huelva) - INFOCA

HUELVA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, trabaja en un incendio declarado sobre las 7,20 de este lunes en el paraje Los Guijos de Villanueva de los Castillejos (Huelva).

Según ha informado el Plan Infoca a Europa Press, el incendio se ha declarado en una zona de difícil acceso junto a un arroyo con amplia vegetación, por lo que las labores están siendo "tediosas" por esa circunstancia.

En un principio se ha trabajado por tierra, pero en cuanto ha salido el sol se han incorporado los medios aéreos para intentar controlar el incendio antes de que suban las temperaturas, ya que la Aemet ha activado la alerta naranja, a partir de la 13,00 en la zona del Andévalo onubense.

Sobre el terreno se encuentran trabajando actualmente un helicóptero semipesado, una avioneta de carga en tierra, tres camiones autobombas; cinco grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y dos buldóceres.