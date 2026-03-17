El informe policial del crimen de El Torrejón (Huelva) recoge que la víctima portaba un cuchillo

Juicio por la muerte de un hombre durante una reyerta en El Torrejón en 2020. - EUROPA PRESS

HUELVA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El informe policial del crimen ocurrido en el barrio de El Torrejón de Huelva en 2020 recogía la declaración de un testigo protegido que afirmó que antes del inicio de la reyerta que acabó con la vida de un hombre de 48 años, el mismo portaba un cuchillo de "grandes dimensiones" y que lo vio acudir en dirección a la vivienda del padre del acusado principal y al que se apunta como autor material de la puñalada mortal.

Así lo han ratificado agentes del Cuerpo Nacional de Policía en sus declaraciones como testigos en la tercera jornada del juicio con jurado popular que acoge la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva desde el viernes en la que se juzga a once personas como presuntos autores de la muerte de este hombre.

El secretario del atestado policial ha señalado que, si bien no formó parte de las diligencias, sí recuerda que el instructor lo hizo constar en el informe policial, toda vez que un segundo agente ha señalado que, en su declaración, este testigo manifestó ver por la ventana de su casa que el fallecido "había aparecido con un cuchillo en la mano en dirección a la casa".

Este segundo agente, que recogió el informe forense, ha indicado que el mismo apuntaba como motivo de la muerte la puñalada que recibió la víctima en la zona lumbar derecha que "había afectado a varios órganos", toda vez que ha precisado que el cuerpo presentaba "diferentes contusiones graves", así como que recordaba que el cuerpo "tenía más de un corte".

Así lo han manifestado a preguntas de la defensa, que sostiene que este hombre apareció con ese cuchillo y que el motivo del enfrentamiento era un presunto acoso por parte del fallecido a una menor de 14 años, hija del principal acusado, al tiempo que mantienen que en el juicio "no se podrá demostrar" quién había sido el autor de la puñalada mortal.

En esta línea, un tercer policía nacional que acudió a la zona ha declarado que los testigos hablaban de una trifulca entre la víctima y "varias personas" --entre 15 o 20-- con diferentes "objetos" y que el fallecido "también tenía un cuchillo" y "trataba de defenderse".

El secretario del atestado policial, que había interrogado a tres de las hermanas del fallecido --testigos de la trifulca--, ha sido cuestionado respecto a si daba credibilidad a las declaraciones de las hermanas tras los hechos, a lo que ha manifestado que sí, ya que la víctima "presentaba lesiones compatibles" con lo que contaron, por lo que se ha ratificado en el atestado y en su declaración en sede judicial durante la instrucción de la causa.

Igualmente, el agente ha explicado que el informe también recogía las dos versiones que contaron testigos sobre la motivación de la trifulca. Por un lado, la que sostiene la defensa sobre el acoso a la menor y, por otro, la que recogen tanto Fiscalía como las acusaciones en base a declaraciones de la familia del fallecido, que apuntan a una pelea por una fuga de agua en casa de una vecina y por la que el principal acusado supuestamente solicitaba a la víctima 3.000 para que le arreglara los daños que esta habría provocado en el baño de su casa.

UN TESTIGO APUNTA A OTRO AUTOR

De otro lado, a petición del Ministerio Fiscal, en esta sesión se ha reproducido en sala el vídeo de la declaración en sede judicial durante la instrucción de otra persona que fue testigo de los hechos y que por problemas de comunicación, ya que es sordomuda y no conoce el lenguaje de signos--, no ha podido testificar en el juicio. En este sentido, en la declaración realizada el hombre apuntaba a otro de los acusados --uno de los tres principales-- como el autor de la puñalada que acabó con la vida de la víctima.

Este lunes declaraba su hijo, que afirmó no recordar nada de aquellos hechos al encontrarse con bajo medicación. En este sentido, se le preguntó si había sufrido amenazas, a lo que este testigo aseguró que no y que no se encontraba presente durante los hechos, de forma que explicó que lo único que hizo en su momento fue hacer de intérprete entre su padre y la Policía para que este pudiera declarar.

Respecto a esto, uno de los agentes que le tomó declaración tras el suceso ha señalado que el testigo dio el nombre de tres de los participantes en la reyerta, que coinciden con los tres hombres a los que Fiscalía señala como principales acusados, así como que este relató lo que decía que había visto durante la trifulca.

Igualmente, los agentes han explicado que dos de estos acusados se encontraban en el hospital por heridas de arma blanca, uno de los cuales tuvo que ser intervenido por la gravedad de la herida, y que se negó a declarar cuando acudieron a leerle sus derechos y a tomarle declaración. Tampoco manifestó cómo se había producido el navajazo por el que tuvo que ser intervenido.

FAMILIA DE LA VÍCTIMA Y "CONTRADICCIONES"

De otro lado, este martes más familiares de la víctima han declarado en la misma línea que las hermanas que testificaron el lunes. Así, otro hermano y una hermana más del fallecido han afirmado que el mismo había recibido amenazas de muerte por parte del acusado al que apuntan como la autor de la puñalada mortal y que el motivo de la discordia fue el dinero exigido al fallecido por el salidero del bajante.

Uno de los hermanos ha afirmado que escuchó como el acusado principal le dijo a una de sus hermanas que el día de los hechos era "el último" que le daba para pagar los 3.000 euros, que "lo tenía que matar" y que "lo que él decía lo cumplía". Asimismo, ha subrayado que su hermano "no tenía problemas con las drogas ni con nadie" y que tenía "miedo" de la familia de "los bomberos", como apodan a los acusados. De la misma manera, ha señalado que los vecinos del barrio "no quieren declarar por miedo" y que él mismo se ha mudado a otra provincia.

Las defensas han pedido que se incluyera el testimonio previo de este hombre para que el jurado popular tuviera acceso a él, ya que consideran que existen "contradicciones" con respecto a la que ha realizado este martes. Una de las ellas, según los abogados, sobre la petición de dinero a la víctima por el arreglo derivado del problema de bajantes, otra sobre si su hermano llevaba o no un cuchillo y otra se refiere a que este hombre habría dicho en declaraciones previas que otro hermano dijo que había sido otra persona el autor del navajazo.

Finalmente, han declarado otra hermana y una cuñada de la víctima, que se han pronunciado en la misma línea de los demás hermanos con respecto a las "amenazas" por el dinero que supuestamente le pedía a la víctima el presunto autor de la puñalada.

La hermana ha dicho que ella había visto como le daban a la víctima un "fuerte navajazo" por la espalda pero que "le daban por todos lados" y que así se lo dijo a la Policía. En este sentido, la defensa también ha aportado su declaración inicial al apreciar que también podría haber "contradicciones". Por su parte, la cuñada del fallecido también se ha referido al dinero por el arreglo de los bajantes, por lo que el Ministerio Fiscal también se ha pedido apreciar contradicción con su declaración judicial durante la instrucción.