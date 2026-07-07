Inicia una nueva edición la Summer School en el Servicio de Lenguas Modernas de la Universidad de Huelva

Nueva edición de la Summer School de la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Lenguas Modernas (SLM) de la Universidad de Huelva cuenta este mes de julio con la presencia de unos 35 alumnos y alumnas de diferentes países del mundo para participar en una nueva edición de la Summer School, un programa que durante un periodo de cuatro semanas ayuda a este alumnado internacional a perfeccionar su nivel de español.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, el rector de la UHU, José Rodríguez Quintero, ha dado la bienvenida a todos y todas a este curso intensivo de español. "Para nosotros es un honor que perfeccionéis vuestro español con nosotros en estos cursos intensivos y que, en la medida de lo posible, capturéis algo de la Universidad de Huelva e igual os quedéis con las ganas de seguir con nosotros en otras diferentes iniciativas", ha subrayado.

El alumnado participante tiene procedencias "muy diversas", según ha explicado el rector, quien ha reiterado que "es un honor teneros a todos aquí", tras lo que los ha animado a "disfrutar de la Universidad de Huelva y de la provincia de Huelva" y les ha mostrado su deseo de que su estancia en la Onubense "sea muy productiva y muy provechosa".

En la misma línea se ha manifestado la directora del Servicio de Lenguas Modernas de la UHU, Marta Luque, para quien es "un placer" acoger a todos los estudiantes en las instalaciones del Campus del Carmen, al tiempo que ha mostrado su agradecimiento por la colaboración del Banco Santander, que "ha prestado su apoyo en todo el proceso y también lo ha hecho en ediciones anteriores".

Luque ha explicado al alumnado que "el Servicio de Lenguas Modernas es el servicio de la Universidad de Huelva dedicado a la enseñanza, perfeccionamiento y difusión de las lenguas modernas", todo ello a través de cursos que están dirigidos tanto a la comunidad universitaria --profesorado, alumnado, personal de administración y servicios-- como a cualquier persona mayor de 16 años que esté interesada en aprender uno o varios de los idiomas ofertados".

"Procuramos garantizar una oferta de idiomas lo más variada posible, pero sin renunciar a nuestros estándares de calidad", ha proseguido la directora del SLM, tras lo que ha explicado que "para el próximo curso 2026-2027 ofertamos cursos en inglés, francés, alemán, italiano, portugués y japonés".

El objetivo es, según ha agregado, "cubrir las necesidades en idioma que puedan tener estudiantes de todos los perfiles y circunstancias personales y profesionales", por lo que "se ofrecen cursos anuales tanto en horario de mañana como en horario de tarde y en modalidad presencial o en modalidad virtual, con clases a distancia por Zoom, según las necesidades".

Asimismo, Luque ha explicado que paralelamente al área de lenguas extranjeras está el área de español como lengua extranjera, que es a la que se dedica "especial cariño y esfuerzo" para que todo el alumnado procedente de programas de movilidad internacional que recibe la Universidad de Huelva "pueda combinar la inmersión lingüística con una enseñanza del español de calidad, gratuita y adecuada a su nivel y necesidades".

En este punto se ha referido a esta Summer School, programa "recomendado sobre todo a niveles intermedio y avanzado: B1, B2 y C1" y que cuenta con "profesores excelentes por su valía personal y por el compromiso que siempre demuestran no solo con el área de español, sino con el servicio de lenguas modernas en su conjunto".