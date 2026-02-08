Inician la inclusión en Catálogo de Patrimonio Histórico de documentos económicos del XVIII de Huelva

Archivo - Ayuntamiento de Ayamonte. - AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE. - Archivo

La Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Huelva ha incoado el procedimiento para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, categoría mueble, de los 'Libros de cargo de las rentas y diezmos del Marquesado de Astorga', en el que figuran documentos pertenecientes a los distintos tratos económicos de las localidades de Ayamonte, San Silvestre de Guzmán y La Redondela.

Según indica la resolución publicada en el BOJA, consultada por Europa Press, los 'Libros de cargo de las rentas y diezmos del Marquesado de Astorga' se componen de un conjunto de tres volúmenes, en torno a siete centímetros de grosor, en tamaño folio y realizados con encuadernación de época en pergamino, el cual falta en el tercer volumen en su plano superior, si bien conserva el cartón.

Tal y como se recoge en la primera hoja del primer volumen, se trata de los 'Libros de cargo de las rentas y diezmos del Marquesado de Astorga' título que ostentara el Conde de Altamira, entre el año 1771 y el de 1800.

Así, el volumen I recoge 'Rentas patrimoniales de 1771 hasta 1780'; el II, 1781 hasta 1790 y el III, 1791 hasta 1800. Los documentos comprenden los últimos seis años de Ventura Antonio Osorio de Moscoso y Fernández de Córdoba como tenedor del título, y el periodo de Vicente Joaquín Osorio de Moscoso y Guzmán como marqués, uno de los hombres más poderosos y ricos de su época, siendo nombrado por el rey Carlos III Gobernador del Banco de San Carlos, en cuya fundación colaboró.

En el periodo cronológico de los tres libros, el Marquesado de Astorga era un título asociado al Conde de Altamira, e incorporaba, entre otros, el Marquesado de Ayamonte.

El Marquesado de Astorga emparentó con el Marquesado de Ayamonte, gracias al matrimonio entre don Manuel Luis de Guzmán y Zúñiga, IX Marqués de Ayamonte, con doña Ana Dávila y Osorio, XI Marquesa de Astorga, el 5 de enero de 1650, por ello, aunque el título de los libros hacen referencia al Marquesado de Astorga, los documentos pertenecen a los distintos tratos económicos de las localidades de Ayamonte, San Silvestre de Guzmán y La Redondela, por lo tanto, son libros que corresponden al Marquesado de Ayamonte.

Los tres volúmenes se encuentran en buen estado de conservación, solo afectados por la oxidación producida por las tintas ferrogálicas en la escritura muy cargada de tinta. También reseñar que el III volumen (1791-1800) le falta la parte de superior de pergamino de la encuadernación y se aprecian unas leves manchas de humedad en las hojas interiores, especialmente en el borde superior de la tripa.

La dispersión, cuando no pérdida, del Fondo Documental del Marquesado de Astorga, de los que escasean los documentos similares en los Archivos Públicos Españoles, supone que los libros sean "piezas significativas" para el estudio de una de las familias nobiliarias más importantes de la España de la Edad Moderna, el Marquesado de Astorga, significativamente sobre el cargo de las rentas y diezmos de dicho marquesado entre 1771 y 1880, y especialmente de la situación socioeconómica de la zona de la costa occidental de la provincia de Huelva.

La relevancia de esta documentación para el patrimonio histórico español, al no conservarse en las colecciones públicas españolas documentación similar relativa a esta casa nobiliaria a finales del siglo XVIII, justifica la declaración de inexportabilidad, como medida cautelar.