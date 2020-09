El INTA acoge este miércoles la firma del protocolo entre Defensa y la Junta para el proyecto CEUS en Huelva

HUELVA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, y el director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), teniente General, José María Salom Piqueres, firman este miércoles el protocolo para el desarrollo del proyecto CEUS.

En concreto, el protocolo tiene como finalidad establecer un marco de colaboración estable entre las partes para impulsar el desarrollo del CEUS.

El proyecto CEUS (Center of Excellence of Unmaned System) tiene por objeto la creación de un centro de experimentación y certificación de aviones no tripulados y otros sistemas tanto marítimos como terrestres.

Así, su actividad se apoya en las instalaciones que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 'Esteban Terradas' (INTA) ya posee en el término municipal de Moguer (Huelva), denominadas Centro de Ensayos de El Arenosillo (Cedea).

De este modo, tiene una gran importancia estratégica y tecnológica para Andalucía, puesto que va a permitir que vehículos aéreos autónomos vayan a ser probados, a nivel de toda Europa, justamente en esa franja de territorio onubense.