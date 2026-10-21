Detenido en Huelva con 200 kilos de cocaína en una furgoneta por la A-49

Droga intervenida por la Guardia Civil en una furgoneta que conducía por la A-49 (Huelva). - GUARDIA CIVIL

HUELVA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado una furgoneta que transportaba 200 kilos de cocaína en la autovía A-49, en la provincia de Huelva, durante un dispositivo operativo. Además, se ha detenido al conductor del vehículo acusado de un delito contra la salud pública.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos tuvieron lugar en la tarde del 17 de octubre, cuando los agentes realizaban un dispositivo operativo en vía pública. En ese momento efectivos del Grupo de Acción Rápida (G.A.R.) que prestan servicio de apoyo en la Comandancia de Huelva, observaron una furgoneta que, al detectar la presencia policial, abandonó la autovía.

Una vez interceptada, identificado el conductor, se procedió a examinar su interior, siendo localizadas varias bolsas, las cuales contenían cocaína.

Por todo ello, se procedió a la detención de esta persona por un delito contra la salud pública y a la intervención del vehículo y de la sustancia estupefaciente. En total se han aprehendido 200 kg de cocaína.

Las investigaciones continúan por parte del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (E.D.O.A.) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva. El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente junto con la droga incautada.