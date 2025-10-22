Internamiento cerrado para uno de los detenidos, menor de edad, por el apuñalamiento mortal en Punta Umbría (Huelva)

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Menores ha acordado como medida cautelar, a petición de la Fiscalía, el internamiento en régimen cerrado de uno de los detenidos, un menor de 16 años, por el apuñalamiento mortal del pasado lunes en Punta Umbría (Huelva) a una tercera persona en el transcurso de una discusión entre varios "conocidos".

Según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el menor detenido por estos hechos fue puesto a disposición judicial este pasado martes, acordando el Juzgado de Menores como medida cautelar su internamiento en régimen cerrado.

De otro lado, ha informado de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva --que lleva el procedimiento y que decretó este martes el secreto de sumario sobre esta agresión-- ha prorrogado hasta el jueves la detención del adulto arrestado en relación con la muerte de este hombre, por lo que no será hasta mañana cuando la jueza resuelva sobre su situación personal.

Los hechos ocurrieron en la tarde del lunes, cuando se produjo una discusión entre personas que se conocían entre sí. En el transcurso del altercado, uno de los implicados utilizó un arma blanca, causando a la víctima heridas de "extrema gravedad".

A pesar de la intervención de los servicios sanitarios desplazados al lugar, no fue posible reanimar al herido, que finalmente falleció a causa de las lesiones sufridas.

La Guardia Civil inició las primeras diligencias de investigación que permitieron identificar a las personas relacionadas con la discusión y como resultado se detuvo a dos personas relacionadas con la agresión.