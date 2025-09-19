Un interno de la cárcel de Huelva agrede a varios funcionarios de prisiones

HUELVA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varios funcionarios de la prisión provincial de Huelva han resultado heridos al tratar de reducir a un interno que mostró una actitud agresiva en uno de los módulos de la cárcel.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes penitenciarias, que apuntan que los hechos se produjeron este pasado jueves, 18 de septiembre, y que tras los hechos se aplicaron a esta persona medidas de aislamiento.

Al respecto, en una nota, el sindicato CSIF ha señalado que después de esta agresión tres funcionarios recibieron asistencia médica en la enfermería del centro y uno de ellos "necesitó posteriormente atención hospitalaria".

Explica el sindicato que los hechos se han originado durante el reparto del desayuno en el comedor de uno de los módulos conflictivos del centro, cuando "un interno se ha empleado con agresividad" mientras los empleados públicos trataban de reducirlo al proferir insultos y alterar el orden ante el resto de presos".

CSIF ha señalado que el reo "ni siquiera se ha calmado en la zona de seguridad del departamento", sino que se ha dirigido a los funcionarios con expresiones como "sé dónde vivís; con una simple llamada dos amigos os abren la cabeza" y "malditos hijos de puta, os voy a matar a vosotros y a vuestras familias", así como ha subrayado que "la agresión física y verbal ha continuado después del traslado al Departamento de Aislamiento, hasta que consiguieron reducirlo".

Por ello, ha exigido medidas "urgentes" para "mejorar la seguridad" de los empleados públicos de la cárcel de Huelva y ha deseado "la pronta recuperación de estos trabajadores", toda vez que ha lamentado que "no se trata de un caso aislado". "Estas situaciones conflictivas, tal y como venimos denunciando reiteradamente desde CSIF, son cada vez más frecuentes y fruto de diversos factores que confluyen en nuestro centro", indican fuentes de la sección sindical.

El sindicado ha apuntado que la población reclusa en la cárcel de Huelva "supera los 1.300 internos", una cifra que "sitúa la ocupación por encima del 129% de la capacidad de la prisión". Además, indica que el perfil habitual de los internos que ingresan procedente de otros centros es el de personas "con un amplio historial delictivo y una clara inadaptación al medio".

"A esto se añade la mala e ineficaz clasificación de los internos. Una parte importante de la población reclusa soporta en unidades de respeto la convivencia con reclusos que incumplen las normas establecidas. Priman las estadísticas maquilladas sobre la efectividad del tratamiento penitenciario", destaca CSIF.

Asimismo, lamenta que el centro penitenciario de Huelva fue en 2024 "el tercero en España en número de agresiones a pesar de la implicación de los funcionarios, quienes temen consecuencias aún más negativas de esta normalización de las agresiones" y que, "de hecho, durante el periodo estival la escasez de personal provocó una sobrecarga de trabajo y una merma importante en la seguridad del centro".

El sindicato ha lamentado que unidades "con casi 200 internos" fueron gestionadas "por dos efectivos de vigilancia, ya que la Dirección no consideró necesario reforzar la seguridad", por lo que demanda "la ampliación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para adaptarla a las actuales condiciones de trabajo".