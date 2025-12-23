Interrumpida la circulación de trenes entre Huelva y Sevilla por posible arrollamiento a una persona en Niebla

Archivo - Estación de trenes de Huelva. - RENFE - Archivo

HUELVA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria se encuentra interrumpida entre Huelva y Niebla en relación a un accidente con una persona en un punto no autorizado de paso. Esto afecta a los trenes que circulan entre Huelva y Sevilla, según ha indicado Adif en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

En concreto, según ha informado Renfe a los viajeros afectados, se trataría de un posible arrollamiento de una persona, por lo que el tren Alvia destino Madrid --que salía de Huelva a las 08,00 horas-- se encuentra parado a la altura de La Palma del Condado, en la provincia de Huelva.

De este modo, la Policía Nacional se encuentra en la zona investigando lo ocurrido y desde Renfe han indicado que el tren Alvia finalizará el recorrido en la estación de La Palma del Condado, donde los viajeros serán transbordados para terminar el trayecto hasta la estación de Santa Justa (Sevilla) por carretera, donde finalizarán su recorrido hasta su destino en otro tren.