Intervenidas en Punta Umbría (Huelva) 47 bombonas con óxido nitroso. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un hombre por su implicación en un delito contra la salud pública, ya que se le ha intervenido en Punta Umbría (Huelva) 47 bombonas que contenían óxido nitroso, el cual según un informe de la agencia española del medicamento y productos sanitarios su uso no medicinal puede producir graves daños para la salud.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, este operativo forma parte de los servicios de intensificación que la Guardia Civil de Punta Umbría (Huelva) lleva a cabo para la lucha contra el tráfico de drogas y otras sustancias perjudiciales para la salud.

Los agentes pudieron observar, como una persona accedía constantemente al interior de un conocido lugar de reunión de jóvenes en una zona a las afueras de la localidad costera e instantes después volvía a salir portando unas cajas, que introducía rápidamente en una furgoneta. Una vez inspeccionada la misma, se localizaron en su interior 47 bombonas de óxido nitroso.

La Guardia Civil recuerda que el óxido nitroso es un gas de uso legal empleado con fines médicos, industriales y alimentarios, como anestésico en el ámbito sanitario o como propulsor en sifones de cocina. Sin embargo, su inhalación con fines recreativos supone un importante riesgo para la salud.

Su consumo puede provocar mareos, pérdida de coordinación y alteración de los reflejos, aumentando el riesgo de accidentes. Además, el uso frecuente o en grandes cantidades puede ocasionar graves daños neurológicos derivados del déficit de vitamina B12, algunos de ellos potencialmente irreversibles.

De este modo, las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente junto con las bombonas intervenidas.