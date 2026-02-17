Intervienen en Ayamonte (Huelva) 148 juguetes que no cumplían la normativa de la UE

Juguetes intervenidos por la Guardia Civil en Ayamonte (Huelva). - GUARDIA CIVIL

HUELVA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha retirado del mercado 148 juguetes que no cumplían la normativa de la Unión Europea (EU) en un bazar de la localidad de Ayamonte (Huelva).

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, este servicio ha sido llevado a cabo por agentes especialistas en resguardo Fiscal y de Fronteras que realizan inspecciones fiscales en establecimientos comerciales para evitar la venta de juguetes que incumplen la normativa.

Los mismos estaban expuestos al público en diferentes estanterías, y una vez inspeccionados por los agentes, pudieron observar que estos carecían de la información del importador, incumpliendo así la Ley 12/95 sobre medidas para la represión del contrabando e incumpliendo el Real Decreto 1205/2011, sobre seguridad de los juguetes.

El propietario del establecimiento ha sido propuesto para sanción ante la administración competente. Los juguetes han sido depositados en la sede desconcentrada de Aduanas e Impuestos Especiales de Huelva.

Desde la Guardia Civil señalan que se intenta evitar que este tipo de juguetes lleguen a los hogares y puedan poner en peligro a los menores por no ajustarse a las medidas de seguridad de la UE.

Por ello, recomiendan comprar juguetes que cumplan la normativa europea; que contengan el etiquetado en castellano, además de la señalización de la edad recomendada y la identificación del fabricante.

Además, hay que poner especial atención con los menores de tres años, ya que muchos de estos juguetes son tóxicos, pueden tener elementos cortantes, o pueden contener piezas pequeñas que pueden provocar riesgo de asfixia o atragantamiento.