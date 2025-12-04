Investigado por circular por la N-433 (Huelva) a 184 km/h en un tramo limitado a 90

Guardia Civil de Tráfico de Huelva. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva investigado y puesto a disposición judicial a un hombre que circulaba con su vehículo a 184 km/h en un tramo limitado a 90 km/h en la carretera N-433 (Sevilla-Portugal) en término municipal de Higuera de la Sierra, superando ampliamente los 80 km/h sobre el límite de velocidad establecido por el código penal.

Por ello, según ha indicado el Instituto Armado, se trata de hechos constitutivos de un delito contra la seguridad vial y punibles en el ámbito penal. Así, las investigaciones han sido traspasadas las actuaciones al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Huelva (UNIS), para continuar con la investigación y el esclarecimiento los hechos.

Tras identificar al conductor del vehículo se han instruido las correspondientes diligencias, que han sido entregadas el pasado día 20 de noviembre en el Juzgado de Guardia de Aracena junto con el supuesto autor, en calidad de investigado por un presunto delito contra la seguridad vial, por conducir superando los límites de velocidad en más de 80 km/h, en un tramo de vía interurbana.

Señala la Guardia Civil que esta conducta "temeraria y extremadamente peligrosa" generó "un grave riesgo" para el resto de usuario de la vía y el autor se enfrenta a penas que pueden llegar a prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses y en cualquier caso privación de conducir un vehículo a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.