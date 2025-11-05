Isla Cristina y Almonte (Huelva) activan sus dispositivos municipales de emergencia ante la alerta naranja por lluvias

Imagen de uno de los destrozos de la manga marina a su paso por Isla Cristina el pasado miércoles. - Francisco J. Olmo - Europa Press

ISLA CRISTINA (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

Los ayuntamientos de Isla Cristina y Almonte (Huelva) han activado desde primera hora de este miércoles sus dispositivos municipales de emergencias, manteniendo coordinación "permanente" con el Servicio de Emergencias 112, ante el episodio de fuertes lluvias, tormentas y viento previsto para esta jornada. Asimismo, indican que el dispositivo de emergencias municipal estará disponible las 24 horas.

Así lo indica el Consistorio en una publicación en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en la que indica que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles, 5 de noviembre, el aviso naranja por fuertes lluvias y riesgo importante de tormentas, y el amarillo por vientos, en la comarca del litoral de Huelva.

Apunta que los avisos estarán vigentes desde las 12,00 del mediodía hasta las 17,59 de este miércoles, con posibilidad de 30 litros por metro cuadrado en una hora, granizo grande, tornados no descartados y rachas de viento de hasta 70 km/h, toda vez que el Ayuntamiento destaca que las alertas y avisos oficiales ofrecen información y recomendaciones, pero que "el sentido común debe prevalecer por encima de todo".

De momento, son los únicos municipios del litoral onubense que han activado el dispositivo municipal de emergencias. De este modo, Almonte recomienda no aparcar en las calles Lorenzo Cruz, Santiago y Triana, ya que "por su propia morfología y por ser vías principales de desagüe del municipio, es conveniente que no haya vehículos estacionados para facilitar el correcto drenaje del agua".

Además, indica que durante quedará suspendida la Zona Azul en Almonte durante todo el día para "facilitar el estacionamiento a todos", así como explica que las cubas y camiones quitaaguas "están preparados para actuar de inmediato ante posibles acumulaciones o incidencias por la lluvia".

El Consistorio almonteño señala que se mantienen activados "todos los servicios municipales" en Almonte, El Rocío y Matalascañas, en coordinación con la Policía Local de Almonte y Emergencias 112, "que permanecerán en alerta durante toda la jornada".

Recuerda el Ayuntamiento que los parques y polideportivos permanecerán cerrados "por precaución", así como solicita que durante las lluvias se eviten desplazamientos "innecesarios" y se "extreme" la precaución.