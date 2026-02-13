Isla Cristina (Huelva) se acogerá a las ayudas de Junta y Gobierno para reparar los daños por los temporales

Visita del delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, a Isla Cistina para comprobar los daños de los temporales. - AYUNAMIENTO DE ISLA CRISTINA

ISLA CRISTINA (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) se incorporará en las próximas semanas a los programas de apoyo económico que están diseñando la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para dar respuesta a los daños provocados por los recientes temporales.

Así lo ha confirmado el alcalde, Jenaro Orta, tras la visita institucional realizada este jueves a la localidad por el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, y la posterior reunión telemática mantenida con la subdelegada del Gobierno en la provincia, María José Rico, con el objeto de coordinar y complementar las medidas autonómicas con las que también pondrá en marcha el Gobierno de España, según ha indicado el Ayuntamiento isleño en una nota de prensa.

Según ha explicado el regidor isleño, estas actuaciones están orientadas a la recuperación de equipamientos locales de carácter municipal, zonas verdes y espacios de uso público, así como a la rehabilitación de viales rurales, mejoras en playas y trabajos de pavimentación urbana, todo ello en el ámbito de las competencias municipales.

El alcalde ha valorado "muy positivamente" la coordinación con ambas administraciones, toda vez que ha subrayado "la agilidad en la respuesta institucional y la voluntad de cooperación entre Junta y Gobierno", lo que permite "reducir a solo unos días la ejecución de soluciones que habitualmente se extenderían durante meses".

En este contexto, el Ayuntamiento ha sido informado del esfuerzo presupuestario que la Junta de Andalucía prevé activar con cargo al Presupuesto autonómico de 2026, orientado a atender los efectos de los temporales, así como también el del Gobierno de España.

Aunque aún no se ha publicado ninguna convocatoria específica en el BOJA o el BOE, el Consistorio destaca la existencia de un marco de trabajo ya en construcción, que permitirá canalizar los recursos necesarios hacia municipios afectados como Isla Cristina.

"Desde el Ayuntamiento se continuará trabajando en colaboración con todas las administraciones para garantizar una respuesta eficaz, rápida y coordinada ante situaciones de emergencia que afectan a la ciudadanía", ha destacado el alcalde.

De este modo, durante la visita, el alcalde y el delegado se desplazaron al entorno del Camping Giralda, donde el pasado fin de semana se registró una incidencia grave en el centro de transformación y bombeo número 5, infraestructura clave tanto para el sistema de saneamiento como para el suministro eléctrico del municipio.

Ante esta situación, se ha acordado la ejecución de una intervención urgente para que la reparación quede completada a lo largo de la próxima semana. La obra incluye la restitución del centro de transformación afectado, la instalación de un nuevo sistema de bombeo y la reparación de tres puntos de rotura en el colector principal, por el que se canalizan las aguas residuales desde Isla Cristina hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de La Antilla.

Mientras se desarrollan estos trabajos, el servicio se mantiene gracias a una conducción provisional tipo bypass, que conecta los bombeos 4 y 5, garantizando la continuidad del sistema.