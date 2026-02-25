Isla Cristina (Huelva) activa un plan urgente de reparación de daños ocasionados por el reciente tren de borrascas

Arreglo de desperfectos ocasionados por los temporales en Isla Cristina (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

ISLA CRISTINA (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) está aprovechando la estabilidad atmosférica registrada en los últimos días para acometer distintas actuaciones destinadas a reparar los desperfectos ocasionados por el tren de borrascas que ha afectado al municipio durante los dos últimos meses.

El alcalde, Jenaro Orta, ha señalado que se está acometiendo el arreglo de los daños "más urgentes" que han dejado los repetidos temporales, "especialmente en materia de movilidad", con el objetivo de "facilitar el tránsito y la seguridad de los vecinos". Asimismo, el primer edil ha destacado que con estas intervenciones "nos adelantamos a las ayudas contempladas en los planes en los que ya estamos trabajando con el mismo fin en colaboración con otras administraciones como la Diputación de Huelva, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España".

Entre las actuaciones ya en ejecución se encuentra el arreglo del camino Vera Abajo, en Pozo del Camino, en el tramo comprendido desde la gasolinera hasta el Molino de Mareas, que además da acceso al Camper Park Playas de Huelva. En total, se están reparando 1,2 kilómetros de esta vía. Igualmente se está actuando en el camino de los Carrasquito, también en Pozo del Camino, que da acceso al campo de tiro con arco y a varios diseminados, donde se están arreglando aproximadamente dos kilómetros, ha indicado en una nota.

Otra intervención en marcha es el acondicionamiento de la zona de aparcamientos del Tanatorio de Isla Cristina, que también presentaba deficiencias tras los recientes episodios de lluvias intensas. Además, en los próximos días se procederá al adecentamiento del camino que da acceso a los astilleros de la localidad, concretamente en la calle Román Pérez, donde se actuará sobre un tramo de unos 900 metros.

Por otra parte se dará continuidad a las obras de emergencia iniciadas hace ya meses en el entorno de la Playa Central, con el inicio de una nueva fase de colocación de piedra de escollera. Cabe recordar que, en una primera fase, se instalaron 180 toneladas de este material; en una segunda otras 300 toneladas; y en esta tercera fase, que comenzará en los próximos días, se añadirán 600 toneladas más, sumando por el momento un total de 1.080 toneladas.

Estas actuaciones se desarrollan entre la Playa Central y el camino Santana, a la altura del chiringuito La Sardina, en la zona de poniente. Asimismo, en la zona de levante se ha ejecutado un frente de escollera frente al Chiringuito Almalu I, situado frente al Camping Giralda, con el fin de evitar que futuros episodios marítimos sigan erosionando este enclave. En términos generales, se ha conformado una barrera de piedra de escollera en paralelo al paseo marítimo para frenar la erosión y proteger las zonas más sensibles.

Asimismo, en días recientes se ha llevado a cabo el bacheo de diversas calles del municipio que presentaban desperfectos como consecuencia de los temporales, como es el caso de Aramburu Maqua, Avenida del Carnaval, Roque Barcia o Federico Silva Muñoz. Estas labores continuarán en los próximos días en Emiliano Cabot, España, Barrio Nuevo y otras vías del casco urbano.

ESTRATEGIA GLOBAL DE RECUPERACIÓN

Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia global de recuperación impulsada por el Ayuntamiento tras los temporales, y complementan la adhesión del municipio a las distintas líneas y planes de ayudas activados por otras administraciones.

En este sentido, el Consistorio se ha acogido a la convocatoria extraordinaria de la Diputación de Huelva, que se suma a las ya anunciadas anteriormente por la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, con el objetivo de abordar la reparación de edificios municipales, infraestructuras viarias, caminos rurales, playas, equipamientos públicos y sistemas esenciales afectados.

De este modo, mientras se terminan de tramitar las correspondientes solicitudes de estos planes y ayudas, el Ayuntamiento continúa actuando con medios propios en aquellas intervenciones más urgentes, "garantizando la normalización progresiva de los servicios, la recuperación de los espacios públicos y la seguridad de vecinos".