Isla Cristina (Huelva) divide sus once playas en 21 tramos y recomienda no permanecer más de cuatro horas

ISLA CRISTINA (HUELVA), 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) ha dividido sus once playas en 21 tramos con accesos y no establecerá un horario especial de asistencia, por lo que se guiará por el Plan de Playas que define la prestación de servicios en las mismas de 11,30 a 19,30 horas, aunque recomienda no permanecer en ellas más de cuatro horas como una de las medidas de seguridad contra el covid-19.

Así, según han indicado a Europa Press desde el Consistorio, el aforo máximo en las playas será de 38.105 personas repartidas entre las 21 divisiones establecidas en el Plan de Contingencia presentado a la Junta de Andalucía y se controlará mediante una 'app'.

De este modo, los tramos y los aforos serían: en la playa de la Gaviota, un aforo máximo de 1.625 personas, el parque litoral, aforo de 2.125 personas, la playa de la Casita Azul contará con un aforo máximo de 2.950 personas, al igual que la playa de Icona-El Paso, mientras la playa de La Chancla contará con un máximo de 2.500 personas.

Por otra parte, la playa del Camino de Santana se dividirá en tres tramos y tendrá un aforo de 4.450 entre los tres, la playa central se dividirá en cuatro tramos y se permitirá un máximo de 6.425 personas, mientras que Urbasur se dividirá en cinco tramos, con un aforo de 6.600.

Por su parte, el cruce de La Redondela contará con dos tramos y un aforo de 4.960 personas y la playa del Hoyo también tendrá dos tramos con un máximo de 2.920 personas entre los dos.

Además, las pasarelas de acceso serán de doble sentido con un zonas de apeadero cada 15 metros para permitir el paso y donde el uso de mascarillas será obligatorio, así como el mantener las distancias de seguridad.

Así, el Plan de Contingencia recoge que las playas se dotarán de 55 vigilantes repartidos en función de las necesidades de las mismas y se colocará un sistema de cartelería y señalética para recordar las normas y recomendaciones a seguir.

De otro lado, la playa de la Gaviota y la playa Central contarán con zonas ampliadas para personas con movilidad reducida o de mayor riesgo, como pueden ser las personas mayores.

Por último, desde el Ayuntamiento de Isla Cristina han solicitado a la ciudadanía que siga las recomendaciones marcadas en el decálogo de la Junta de Andalucía, tales como permanecer en casa si se tiene síntomas de coronavirus, ducharse antes de ir a la playa, no compartir objetos, usar bolsas para guardar los residuos sólidos, mantener las distancias de seguridad y respetar las indicaciones de los servicios de vigilancia y salvamento, entre otras.