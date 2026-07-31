Isla Cristina (Huelva) forma una nueva cadena humana de más de un centenar de personas contra la violencia machista

XI Cadena Humana contra la Violencia de Género en Isla Cristina. - AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

ISLA CRISTINA (HUELVA), 31 (EUROPA PRESS)

Isla Cristina (Huelva) ha vuelto a alzar la voz contra la violencia machista con la celebración de la XI Cadena Humana contra la Violencia de Género, una iniciativa ya consolidada en la programación estival del municipio que reunió en la playa de Ramiño a más de un centenar de personas.

Según ha indicado el Ayuntamiento isleño en una nota de prensa, la actividad, organizada por el Consistorio a través de la Delegación Municipal de Igualdad y el Centro Municipal de Información a la Mujer (CIM), ha contado con la presencia de la concejal delegada de Igualdad, Ana Vieira, junto a las técnicas del CIM y representantes de distintas asociaciones y colectivos locales, entre ellos Cruz Roja Asamblea Local, la Asociación Isleña de Fibromialgia y la Asociación Cultural 'El Cantil', además de voluntariado y numerosos vecinos, vecinas y visitantes.

La iniciativa, que nació en 2015 a propuesta del isleño Sergio Cárdenas, cumple once años convertida en "un símbolo de unidad, solidaridad y compromiso colectivo". Cada verano, aprovechando la gran afluencia de personas a las playas isleñas, la cadena humana invita a la ciudadanía a sumarse, de forma sencilla pero "significativa", a la lucha contra esta grave lacra social.

Antes de la formación de la cadena, el personal del Centro Municipal de Información a la Mujer instaló una carpa informativa en la que se ofrecieron folletos y materiales de sensibilización y prevención dirigidos a personas de todas las edades, así como información sobre los recursos y servicios disponibles.

La técnica de la Delegación Municipal de Igualdad, Laura López Pichardo, ha destacado que esta iniciativa es ya "un clásico" y ha recordado que la labor de sensibilización se desarrolla durante todo el año. "La concienciación existe, pero siempre hay que aumentarla y seguir trabajando mucho más", ha señalado, explicando que la carpa instalada en la playa tenía como principal objetivo acercar información preventiva a hombres, mujeres, jóvenes y menores.

Por su parte, Maricruz, representante de Cruz Roja, puso en valor la colaboración permanente de la entidad en las iniciativas solidarias que se desarrollan en el municipio. "Para nosotros es un gran placer que cuenten siempre con nosotros, porque estamos aquí para colaborar en todo lo que podamos", ha manifestado.

Asimismo, ha subrayado la "necesidad" de continuar impulsando campañas de concienciación, especialmente entre la población más joven. "Nos gustaría no tener que realizar este tipo de actividades, pero es necesario seguir concienciando. Tenemos que conseguir que la violencia vaya a menos y que la sociedad sea cada vez más consciente de esta realidad", ha afirmado.

En la misma línea se ha expresado Ana Rodríguez, de la Asociación Isleña de Fibromialgia, quien ha destacado la implicación de su colectivo en las iniciativas promovidas desde la Delegación de Igualdad. "La asociación colabora siempre que se nos llama y estamos aquí un año más porque es un motivo muy importante para participar".

Uno de los momentos "más destacados" de la jornada fue la participación de los más pequeños. Los jóvenes voluntarios de Cruz Roja, Braulio y Alejandro, colaboraron en la difusión de la actividad e invitaron a las personas que disfrutaban de la playa a unirse a la cadena, reflejando la "importancia" de educar desde edades tempranas en el respeto, la igualdad y la construcción de relaciones sanas.

La concejal delegada de Igualdad, Ana Vieira, ha puesto precisamente el acento en la presencia de las nuevas generaciones y ha señalado que "es fundamental seguir educando a los menores en relaciones sanas, en igualdad y en la prevención de la violencia de género".

"Estos niños representan a las generaciones que están creciendo y que deben aprender cómo construir una sociedad igualitaria, basada en el respeto y libre de violencia". "Su presencia aquí pone en valor todo el trabajo que se realiza desde la prevención y la educación", afirmó.

Vieira agradeció también la implicación de las asociaciones, colectivos y entidades colaboradoras, así como la respuesta de la ciudadanía y de las personas que visitan Isla Cristina durante el verano.

La responsable municipal recordó que la lucha contra la violencia de género debe mantenerse activa durante todo el año y no limitarse a fechas concretas. "No hay que esperar al 25 de noviembre para recordar a las víctimas que no están solas. La violencia se sufre durante todo el año y, por ello, el acompañamiento, la prevención y el apoyo deben estar presentes siempre", ha remarcado.

En este sentido, Vieira puso en valor los recursos disponibles en el municipio, como el Centro Municipal de Información a la Mujer, que ofrece atención y asesoramiento jurídico y psicológico, así como otros servicios de apoyo y protección. "Es importante que las víctimas sepan que existen profesionales y recursos a su disposición y que toda la sociedad debe estar unida para ayudar a erradicar esta violencia", ha indicado.

La XI Cadena Humana concluyó con la formación de una larga hilera de personas a orillas de la playa de Ramiño, unidas de la mano como gesto de solidaridad, apoyo y compromiso colectivo.