Isla Cristina (Huelva) refuerza con escollera el paseo marítimo y tramita declaración de zona gravemente afectada

Visita de la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, a Isla Cristina para evaluar los daños del temporal. - AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

ISLA CRISTINA (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) ha iniciado en los últimos días nuevas obras de protección del paseo marítimo de la Playa Central, tras recibir el permiso correspondiente de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva. Además, ya se ha remitido al Gobierno de España la documentación necesaria para solicitar la declaración del municipio como Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil.

Según ha indicado el Ayuntamiento isleño en una nota de prensa, este viernes, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, acompañada del alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, y del primer teniente de alcalde, Francisco Zamudio, recorrió las playas del municipio afectadas por los últimos temporales para conocer de primera mano los daños ocasionados.

Durante la visita a las playas afectadas por los temporales, estuvieron presentes también propietarios de algunos de los chiringuitos dañados, a quienes el alcalde, Jenaro Orta, trasladó un mensaje de tranquilidad, reiterándoles el compromiso del Ayuntamiento de "seguir trabajando de manera coordinada con el resto de administraciones para buscar soluciones que permitan la recuperación de las infraestructuras afectadas y garantizar la actividad económica y el empleo vinculados al litoral isleño".

En el marco de estas actuaciones, se está reforzando el paseo marítimo mediante la colocación de unas 180 toneladas de piedra de escollera, con el objetivo de minimizar los daños provocados por futuros temporales marítimos y proteger tanto la infraestructura pública como la zona urbana colindante.

Como ha subrayado el alcalde, estas obras se están ejecutando "con carácter de urgencia y con recursos económicos municipales, a pulmón, para que la protección sea inmediata". El primer edil ha destacado que desde el primer momento, y cada vez que se ha producido un temporal, el equipo de gobierno "ha estado muy pendiente de la evolución del paseo marítimo y del conjunto del litoral, manteniendo una comunicación permanente con la Subdelegación del Gobierno".

Asimismo, Orta ha agradecido la visita realizada, toda vez que ha recordado que desde la última reunión mantenida en Madrid con la Dirección General de la Costa y el Mar existe ya un compromiso para la redacción de un proyecto que no solo contemple el paseo marítimo, sino que aporte una solución definitiva al problema del retroceso de las playas en Isla Cristina.

En este sentido, ha insistido en la "necesidad" de que la Administración Central vaya informando de cada paso del proceso, de los plazos previstos para la redacción del proyecto y su salida a licitación, y en la búsqueda de alternativas provisionales de cara al verano, "para que podamos tener un verano similar al del año pasado, cuando se realizaron aportes de arena y otras actuaciones con presupuesto municipal".

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Francisco Zamudio, ha reiterado la preocupación compartida por toda la Corporación Municipal, señalando que "no solamente el equipo de gobierno, sino toda la Corporación, está muy preocupada por la situación del litoral". Zamudio ha subrayado que el objetivo "no es solo mantener el paseo marítimo actual, sino definir qué actuación se puede hacer en nuestro litoral para mejorar esta dinámica que tenemos actualmente y que provoca que cada vez se vaya perdiendo más playa a lo largo de nuestros 14 kilómetros de costa".

Estas obras responden a los daños ocasionados por temporales anteriores y el Ayuntamiento ya trabaja para dar continuidad a las actuaciones teniendo en cuenta los efectos de la última borrasca, Francis, que volvió a afectar a la costa isleña la pasada semana.

"Aunque los temporales sean cada vez más recurrentes y potentes, eso no significa que no estemos actuando; al contrario, hemos reforzado la coordinación con la Junta de Andalucía y con el Ministerio para anticiparnos y minimizar los daños", ha señalado el alcalde.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha remitido ya al Gobierno de España la documentación necesaria para solicitar la declaración de Isla Cristina como Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil, calificación que permitirá tanto al Consistorio como a los propietarios de instalaciones dañadas acceder a ayudas y recursos para la reparación de infraestructuras y daños ocasionados por los temporales.

En relación con esta visita y la situación del litoral, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha señalado que desde "el primer momento" ha mantenido contacto directo con el alcalde de Isla Cristina para conocer el alcance de los daños provocados por el temporal y comprobar sobre el terreno los riesgos existentes en el litoral.

En este sentido, Rico ha destacado que el Gobierno de España ha reiterado su apoyo al municipio, no solo a nivel institucional, sino también mediante un trabajo continuo que ya se está desarrollando desde la Jefatura Provincial de Costas, donde se elabora un proyecto integral para ofrecer "una solución definitiva, estable y segura al paseo marítimo y a todo el litoral".

Asimismo, la subdelegada ha informado de que ya se ha elevado al Ministerio de Política Territorial la solicitud para declarar Isla Cristina como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, que será trasladada al Consejo de Ministros, órgano competente para su aprobación, de cara a la posterior convocatoria de ayudas destinadas a la reparación de infraestructuras y daños ocasionados.

Por último, ha subrayado el compromiso del Gobierno de España con Isla Cristina y con su ciudadanía, asegurando que "se continuará trabajando de manera coordinada, transparente y constante con el Ayuntamiento para que las soluciones lleguen lo antes posible".

Finalmente, el alcalde ha anunciado que el próximo martes, 13 de enero, mantendrá en Madrid una reunión de trabajo con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la que se abordarán de manera específica las distintas problemáticas que afectan al litoral de Isla Cristina, así como el estado de los proyectos en marcha y las posibles soluciones a corto, medio y largo plazo. Una reunión que, según ha señalado Orta, "es clave para seguir avanzando de forma decidida hacia una solución definitiva para nuestro litoral".

El alcalde ha reiterado que la defensa del litoral es "una prioridad absoluta" para el Ayuntamiento de Isla Cristina, y que se seguirá trabajando de "manera constante", con recursos propios y en coordinación con el resto de administraciones, para "proteger las playas, el paseo marítimo y la seguridad y el bienestar de la ciudadanía".