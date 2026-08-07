IU critica las "condiciones abusivas" del concurso del Ayuntamiento de Huelva para el logotipo del 150 aniversario

El coordinador provincial de IU en Huelva, Marcos Toti. - IU HUELVA

HUELVA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) Huelva ha criticado lo que considera "condiciones abusivas y perjudiciales para los profesionales del diseño gráfico" del concurso convocado por el Ayuntamiento de la capital para seleccionar el logotipo conmemorativo del 150 aniversario de la concesión del título de ciudad.

El coordinador provincial de IU en Huelva, Marcos Toti, ha señalado que las bases municipales "convierten un trabajo profesional de gran importancia para la imagen de la capital en una competición en la que decenas de diseñadores deben desarrollar y presentar gratuitamente sus propuestas, aunque únicamente se remunere el proyecto ganador", ha indicado en una nota.

Explica Toti que el Ayuntamiento establece un premio de 3.000 euros más IVA --3.630 euros en total-- que incluye "no solo la idea seleccionada, sino también el desarrollo técnico de toda la identidad gráfica, la construcción definitiva del logotipo, la entrega de los archivos editables y vectoriales y la realización de numerosas adaptaciones para soportes digitales, impresos y publicitarios".

"No estamos hablando simplemente de un logotipo. El Ayuntamiento pide una identidad gráfica institucional completa, con sus diferentes versiones, artes finales y adaptaciones para páginas web, redes sociales, carteles, folletos, invitaciones, programas, anuncios en prensa, banderolas, lonas, papelería y otros soportes publicitarios que determine el propio Consistorio", ha explicado Toti.

El coordinador provincial de IU ha advertido, además, de que la convocatoria "deja abierta la puerta a futuras exigencias sin delimitar claramente el trabajo que deberá asumir la persona o empresa ganadora", así como que las bases "permiten al Ayuntamiento solicitar las adaptaciones publicitarias que determine e incorporar posteriormente nuevas sugerencias al desarrollo del proyecto".

"Según se desprende de las bases, quien gane el concurso se compromete a seguir trabajando gratuitamente en el futuro, porque el Ayuntamiento podrá solicitar nuevas adaptaciones e introducir sugerencias posteriores sin que se establezca una remuneración adicional. Estamos hablando de un trabajo que puede prolongarse durante meses por 3.000 euros antes de impuestos", ha afirmado Toti.

"INFRAVALORACIÓN DEL TRABAJO CREATIVO"

Para el dirigente provincial de IU, las condiciones resultan "especialmente llamativas si se comparan con las retribuciones y los recursos manejados por las propias instituciones".

"Una alcaldesa que cobra más de 5.600 euros al mes pretende pagar a un profesional del diseño 3.000 euros por un trabajo que puede ocuparle durante meses. No cuestionamos que una alcaldesa cobre dignamente por su trabajo; lo que cuestionamos es que quien cobra dignamente por el suyo considere que el trabajo de los demás puede pagarse de cualquier manera", ha declarado.

Toti también ha contrapuesto la cantidad ofrecida por el Ayuntamiento con "el coste de otros trabajos institucionales similares". "Lo que el Ayuntamiento de Huelva quiere despachar con un único pago de 3.000 euros, a la Diputación Provincial de Huelva le costó más de 18.000 euros cuando encargó el rediseño de su imagen corporativa, presentado en octubre de 2023", ha indicado.

En este sentido, Toti ha criticado que "se infravalore" el trabajo creativo "mientras que posteriormente sí se abonarán los trabajos de impresión y producción derivados de la identidad gráfica".

"Entendemos que habrá empresas encargadas de imprimir los folletos, fabricar las banderolas, producir las lonas o elaborar los programas y que, lógicamente, cobrarán por su trabajo. Sin embargo, parece que para esta alcaldía la idea, la creatividad, el conocimiento, las horas de diseño y la formación necesarias para crear una identidad corporativa no tienen valor", ha lamentado.

Asimismo, ha dicho que "otro de los aspectos cuestionados por el sector onubense del diseño gráfico es que la experiencia y la trayectoria profesional no formen parte de los criterios de puntuación". "Las propuestas serán valoradas por su contenido conceptual y simbólico, originalidad, calidad gráfica, versatilidad y memoria justificativa, pero no se conceden puntos por la experiencia acreditada o la especialización de sus autores. La solvencia profesional únicamente se exige posteriormente a la candidatura ganadora", ha señalado.

"Resulta contradictorio que se quiera conseguir la imagen destinada a representar una efeméride histórica de Huelva y, al mismo tiempo, no se valore dentro del proceso de selección la experiencia de quienes llevan años trabajando en el sector", ha manifestado Toti.

La organización de izquierdas considera igualmente que el procedimiento "desaprovecha una oportunidad para impulsar el talento creativo onubense". El concurso permite participar a personas físicas y jurídicas españolas o extranjeras, "sin introducir ningún criterio relacionado con la vinculación profesional con Huelva o con la contribución del proyecto a la economía local".

"No pedimos que se excluya arbitrariamente a nadie, pero sí que el Ayuntamiento explore fórmulas legales para reconocer, promocionar y contratar a profesionales y empresas de nuestra ciudad. Huelva cuenta con diseñadores, estudios y agencias de publicidad de enorme calidad, que generan empleo y riqueza y que deberían encontrar respaldo en su administración municipal", ha defendido.

Izquierda Unida reclama al Gobierno municipal del PP que "rectifique" y que, en futuras convocatorias, "dialogue previamente con los profesionales del diseño gráfico y la publicidad, establezca una remuneración digna, defina con claridad las prestaciones incluidas y adopte medidas de apoyo al tejido creativo local".

"Celebrar los 150 años de Huelva como ciudad precarizando a quienes tienen que crear la imagen de esa conmemoración no es una forma adecuada de homenajear a Huelva. El talento se reconoce, el trabajo se respeta y el trabajo, también el creativo, se paga dignamente", ha concluido Marcos Toti.

(EUROPA PRESS ANDALUCÍA)