IU exige datos en "tiempo real" sobre las balsas de fosfoyesos de Huelva y activos mineros por la borrasca

Archivo - Balsa de fosfoyesos de Huelva. - IU - Archivo

HUELVA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida en Huelva manifiesta su "profunda preocupación" por la situación generada por la borrasca Leonardo y el riesgo que su paso puede suponer para las balsas mineras y las balsas de fosfoyesos en la provincia, ante el aumento de caudales, lluvias persistentes y la incapacidad histórica de los suelos para absorber precipitaciones intensas.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Izquierda Unida advierte que las balsas mineras, que acumulan materiales tóxicos tras décadas de explotación extractiva, "entran en situación potencial de riesgo de rotura o desbordamiento debido al impacto de lluvias extraordinarias y al empuje del agua en los taludes".

Por ello, la activación preventiva de la UME para "contención de balsas mineras" demuestra que las administraciones territoriales "conocen el peligro, pero no puede sustituir un diagnóstico riguroso y actualizado sobre el estado real de estas infraestructuras".

Desde Izquierda Unida, han remarcado que ha sido el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el que ha expresado que esta situación "es posible al asegurar que son balsas mineras que podrían desbordarse, con materiales que algunos son tóxicos, sobre todo esto de manera muy especial en la provincia de Huelva".

El coordinador provincial de Izquierda Unida, Marcos Toti, ha señalado que "no es un riesgo hipotético: la borrasca está aquí y la historia enseña que estas balsas no han tenido nunca un mantenimiento integral ni una evaluación transparente".

"Exigimos a las administraciones competentes un diagnóstico veraz, en tiempo real, del estado de las empresas encargadas de su mantenimiento y de la estabilidad de su estructura. La seguridad de la población y del medio ambiente no puede esperar", ha aseverado.

Asimismo, Izquierda Unida expresa su "enorme preocupación" por la situación de las balsas de fosfoyesos en Huelva, situadas a escasos kilómetros de núcleos urbanos y zonas sensibles del estuario del río Tinto. Estas balsas, que almacenan millones de toneladas de residuos industriales con presencia de metales pesados y otros compuestos, "han sido objeto de preocupación ambiental durante años por los riesgos que su posible liberación podría suponer para la salud y los ecosistemas".

La portavoz de Izquierda Unida en Huelva, Mónica Rossi, ha declarado que "la llegada de la borrasca Leonardo obliga a actuar con cautela y responsabilidad", por lo que va a solicitar formalmente al Ayuntamiento de Huelva "toda la información disponible sobre la situación actual de las balsas de fosfoyesos y que se evalúe con urgencia el impacto y los efectos que el temporal puede tener sobre estos residuos".

"Es imprescindible que la ciudadanía conozca el alcance real de los riesgos y qué medidas se están tomando para garantizar la seguridad ambiental y social", ha abundado.

Asimismo, Izquierda Unida insta a que se publique y comparta "de forma transparente --con acceso público--", el conjunto de informes técnicos, mediciones y evaluaciones que permitan saber "si las balsas mineras y de fosfoyesos están preparadas para soportar episodios de esta naturaleza, con protocolos de emergencia claros y actualizados".

La formación política reitera que la protección del territorio y de las personas "debe prevalecer sobre criterios de opacidad o intereses económicos".