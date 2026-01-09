IU fija la vivienda como prioridad política para Huelva en 2026

El coordinador provincial de IU, Marcos Toti. - IU

HUELVA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha iniciado el año político 2026 marcando sus prioridades para la provincia de Huelva, con la vivienda, la sanidad pública, el empleo de calidad y la defensa del sector agrario como "ejes centrales" de su acción política.

Así lo ha trasladado el coordinador provincial de la formación, Marcos Toti, en una rueda de prensa en la que ha advertido de que Huelva "no puede seguir perdiendo las oportunidades que le ofrece su enorme riqueza natural, histórica y social", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

En materia de vivienda, Izquierda Unida se reivindica como "la formación del derecho a la vivienda" y alerta del "fuerte encarecimiento del mercado inmobiliario". Según los datos aportados, el precio de la vivienda de segunda mano en Huelva subió un 9,1% durante 2025, situándose el metro cuadrado en 1.688 euros, en un contexto de máximos históricos en Andalucía.

Ante esta situación, la coalición plantea una propuesta "clara y directa": que la Diputación de Huelva y todos los ayuntamientos de la provincia "destinen íntegramente a vivienda pública los ingresos extraordinarios que recibirán en 2026 procedentes del Gobierno progresista central".

En total, la provincia recibirá 26 millones de euros adicionales, de los cuales 11,3 millones corresponderán a la Diputación y alrededor de cinco millones al Ayuntamiento de Huelva, además de las cantidades que percibirán el resto de municipios. "Se trata de ingresos que no estaban previstos y deben servir para garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible, especialmente para la población joven", ha subrayado Toti.

La sanidad pública será otro de "los grandes frentes políticos" de Izquierda Unida durante este año. La formación continuará impulsando iniciativas para exigir a la Junta de Andalucía que cumpla sus compromisos con Huelva y ejecute infraestructuras sanitarias "pendientes", como el Hospital Materno Infantil y los Chares del Condado y la sierra.

Desde IU critican lo que califican como una "tomadura de pelo sistemática" del Gobierno andaluz del PP y rechazan que se utilicen "excusas demográficas para justificar nuevos retrasos". En el ámbito agrario, Izquierda Unida anuncia que centrará buena parte de su trabajo en frenar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur y en oponerse a los recortes previstos en la Política Agraria Común.

La organización alerta de que las instituciones europeas plantean reducir un 25% los fondos agrarios mientras se multiplica el gasto militar, una decisión que, a su juicio, "beneficia a las grandes multinacionales y perjudica gravemente al campo onubense".

"Se está empujando a nuestros agricultores a competir en desigualdad con productos que no cumplen las mismas exigencias ambientales, sanitarias ni de bienestar animal", ha advertido.

En materia agraria, también priorizan la "lucha contra la especulación alimentaria, garantizando precios justos para productores agroalimentarios y consumidores".

Además, Izquierda Unida incluye entre sus prioridades la defensa de servicios públicos "esenciales" como la educación, el control del precio de la cesta de la compra y la mejora de las condiciones laborales, con especial atención a la calidad del empleo y la reducción de la jornada laboral que mejorará las condiciones en sectores clave como la industria.

"2026 tiene que ser el año en el que las prioridades de la gente estén por delante de los intereses partidistas y económicos", ha concluido Marcos Toti, reafirmando el compromiso de Izquierda Unida con una Huelva "más justa, con derechos sociales y futuro".