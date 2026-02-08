IU lamenta nueva accidente laboral mortal en Palos de la Frontera y reclama "más medios de inspección"

El coordinador provincial de IU Huelva, Marcos Toti, en una imagen de archivo - IU

HUELVA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

IU ha expresado su pesar por el fallecimiento de un trabajador en un nuevo accidente laboral ocurrido este sábado en la zona industrial de Nuevo Puerto en Palos de la Frontera (Huelva) y ha trasladado sus condolencias a la familia, amistades y compañeros del trabajador fallecido. Además, desde IU han reclamado "más medios de inspección".

El coordinador provincial de IU Huelva, Marcos Toti, ha lamentado que "volvemos a enfrentarnos a una tragedia que no debería producirse jamás" y ha subrayado que "ninguna persona debería perder la vida por ir a ganarse el sustento".

IU ha recordado que este suceso "vuelve a poner de manifiesto una realidad dramática que se repite en el ámbito laboral, donde trabajadores y trabajadoras pierden la vida por el mero hecho de acudir a su puesto de trabajo".

Una situación que, en el caso de Huelva, ha señalado, "reviste especial gravedad, ya que la provincia mantiene desde hace años algunas de las tasas más elevadas de siniestralidad laboral del país, situándose de forma recurrente entre las provincias con peores datos en el conjunto del Estado".

En este contexto, Toti ha recordado que la situación en Huelva "se enmarca en un problema estructural de alcance autonómico y estatal". "Andalucía es, año tras año, una de las comunidades con mayor número de accidentes laborales mortales, y España sigue situándose por encima de la media europea en mortalidad en el trabajo. Hablamos de cientos de personas que pierden la vida cada año por causas evitables, lo que demuestra que las políticas de prevención siguen siendo claramente insuficientes", ha señalado.

Para IU, estos datos confirman que "no estamos ante hechos aislados, sino ante una grave falla del sistema de control y de la voluntad política para proteger de verdad la vida de la clase trabajadora".

Asimismo, han criticado que "esta realidad está directamente relacionada con la falta de concienciación y de medidas preventivas por parte de muchas empresas, así como con la insuficiente actuación de las administraciones competentes para hacer cumplir la legislación en materia de prevención de riesgos laborales".

Por ello, ha continuado, "resulta inadmisible que se sigan produciendo accidentes mortales como el que ha costado la vida a este trabajador, presuntamente relacionado con la ausencia de medidas de prevención en trabajos en altura, uno de los tipos de accidentes más frecuentes y conocidos, y también de los más fácilmente evitables". "Estamos hablando de riesgos perfectamente identificados y de medidas básicas que, cuando se aplican, salvan vidas", ha remarcado Toti.

Por tanto, desde IU exigen tanto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como a la Junta de Andalucía "una investigación exhaustiva de este accidente mortal que permita depurar todas las responsabilidades".

"No basta con lamentar los hechos; es imprescindible actuar con contundencia, investigar a fondo y reforzar los controles para que esto no vuelva a ocurrir", ha señalado el coordinador provincial de IU.

También IU pide "un refuerzo de los medios humanos, técnicos y materiales de las administraciones públicas competentes en el ámbito laboral". "Sin recursos suficientes, la prevención se queda en papel mojado y las consecuencias las acaba pagando la clase trabajadora", ha añadido Toti.

Por último, han recordado que Huelva cerró el pasado año con once personas fallecidas como consecuencia de accidentes de trabajo y, en lo que va de año, ya se han registrado al menos dos muertes laborales en la provincia. Unos datos que, a juicio de IU-LV-CA, reflejan "una realidad dura y absolutamente inaceptable para una provincia que no puede normalizar que se muera trabajando", ha concluido Toti.

Desde IU han insistido en que "la siniestralidad laboral es una lacra que solo puede revertirse mediante la exigencia del cumplimiento estricto de la normativa en prevención de riesgos laborales, tal y como vienen denunciando de forma reiterada las organizaciones sindicales".