IU llevará al Parlamento el "peligroso estado" de la A-478 que une Zalamea y Calañas (Huelva)

El coordinador de IU en Huelva, Marcos Toti, en la A-478. - IU

ZALAMEA LA REAL (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

Izquierda Unida Huelva impulsará una iniciativa parlamentaria, a través del Grupo Por Andalucía, para alertar del "grave estado" de la carretera autonómica A-478, que conecta Zalamea la Real y Calañas, "una vía fundamental para la movilidad y la seguridad de miles de vecinos y vecinas de la comarca del Andévalo y la Cuenca Minera".

En nota de prensa, IU alerta del "avanzado deterioro del firme, que presenta diversos socavones, de hasta 15 centímetros de profundidad, y un mantenimiento claramente insuficiente, constituyendo un peligro real para quienes transitan diariamente por esta carretera".

El coordinador provincial de IU Huelva, Marcos Toti, ha advertido de que la A-478 "no solo está mal, está peor que nunca", toda vez que ha señalado que "los socavones crecen día a día, poniendo en riesgo a conductores, profesionales del transporte y servicios de emergencia".

Por otro lado, Toti ha subrayado que "no se trata de un problema puntual", sino de "un abandono prolongado por parte de la Junta de Andalucía que afecta a la seguridad vial y a la cohesión territorial de la provincia".

Por su parte, el concejal de Izquierda Unida en La Zarza-Perrunal, Ismael Romero, ha recordado que "hace ya once meses que desde Izquierda Unida denunciamos públicamente esta situación y, pese a que la Junta anunció entonces que actuaría, la realidad es que hoy la carretera está incluso peor".

Asimismo, Romero ha insistido en la "importancia estratégica" de esta vía para la comarca del Andévalo, ya que "es la carretera que utilizan miles vecinos y vecinas todos los días para acceder al hospital de referencia de la zona, el hospital de Riotinto, o para desplazarse a trabajar a las distintas minas de la comarca, por lo que su mal estado no es solo una molestia, sino un riesgo directo para la vida".

Desde IU Huelva han advertido, además, de que "el deterioro de la A-478 se suma al de otras carreteras de la provincia, como la A-476 en Nerva, la A-494 en Matalascañas o las N-431 y N-435", lo que evidencia, a juicio de la formación, "una falta de planificación y de inversión sostenida en infraestructuras viarias básicas".

Por ello, Marcos Toti ha anunciado que Izquierda Unida llevará esta situación al Parlamento de Andalucía para "exigir actuaciones inmediatas, con recursos suficientes y plazos concretos", recalcando que "las carreteras que conectan nuestros pueblos, nuestros hospitales y nuestro futuro no pueden seguir en este estado". "La A-478 es vital para el Andévalo y la Cuenca Minera y no vamos a permitir que la dejadez del Gobierno andaluz siga poniendo en peligro a la ciudadanía", ha concluido.