IU pide "coordinación" institucional para garantizar suministros a los poblados chabolistas de Huelva

HUELVA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

IU Andalucía ha instado este sábado a las distintas administraciones competentes a celebrar una mesa de coordinación para que se garanticen de manera "inmediata" los suministros vitales básicos en los asentamientos de Huelva, dado el incremento de necesidades a cuenta del impacto de las restricciones implantadas para frenar la propagación del coronavirus Covid-19.

En un comunicado, IU Andalucía ha pedido al Gobierno central de PSOE e Unidas Podemos, la Junta de Andalucía de PP y Cs y la Diputación de Huelva, así como a los ayuntamientos implicados, la celebración de una reunión urgente para que "en estrecha colaboración con las ONG que trabajan sobre el terreno, pongan en marcha un plan de actuación coordinado que permita atender a la población que vive en los asentamientos chabolistas que existen en la provincia de Huelva, para superar todos los obstáculos que, hasta ahora, impiden el acceso de estas personas a suministros vitales básicos y a contratos de trabajo en el sector agrícola".

Así, la federación de izquierdas señala que son más de 2.000 las personas que trabajan en el campo y "malviven en condiciones extremas", mientras afrontan el confinamiento por el estado de alarma en los asentamientos chabolistas ubicados en los municipios de Lepe, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera y Moguer, donde carecen de agua, alimentos, suministro eléctrico y de unas condiciones mínimas de higiene.

"En esas condiciones es muy difícil para este colectivo respetar las medidas de confinamiento decretadas por el gobierno, convirtiéndose en un riesgo para su propia salud y en un potencial foco de propagación de la enfermedad", avisa IU.

De este modo, IU Andalucía apunta que es una obligación de las distintas administraciones "poner en marcha las medidas necesarias para la protección de los derechos de estos trabajadores y garantizarles unas condiciones de vida dignas".

En cuanto a su situación laboral, desde IU se llama la atención de que una parte de la población temporera que vive en los asentamientos chabolistas no tiene su documentación en regla. De no ser así, "podrían trabajar en el campo onubense, en el que falta mano de obra por no haber llegado al completo los contigentes contratados en origen, procedentes de Marruecos, por el cierre de las fronteras". Por ello, "se debería abordar un proceso de regularización extraordinario, como ha hecho el Gobierno de Portugal".

Por último, IU Huelva ha valorado la intervención que ha realizado la Diputación Provincial, en colaboración con Cruz Roja, en los asentamientos, siendo totalmente necesario que el resto de las administraciones intervengan también para mejorar las condiciones de vida de estas personas.