La Izquierda de Huelva pide a Diputación y Junta "cumplir el compromiso" de conservar los Dólmenes de El Pozuelo

El diputado provincial de La Izquierda de Huelva, Marcos Toti, este jueves en rueda de prensa. - IU HUELVA

HUELVA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de La Izquierda de Huelva, Marcos Toti, llevará al próximo pleno de la Diputación de Huelva una moción para pedir "el cumplimiento de los compromisos adquiridos" por la institución provincial y por la Junta de Andalucía para la conservación, mantenimiento y puesta en valor del conjunto megalítico de los Dólmenes de El Pozuelo, en el municipio de Zalamea la Real, declarado Bien de Interés Cultural en 2002.

La propuesta, que pone como ejemplo los Dólmenes de El Pozuelo por el "abandono que sufren los bienes de interés cultural de la provincia" insta a la Junta de Andalucía a "la redacción y ejecución urgente de un Plan Integral de Intervención, mantenimiento, promoción y difusión del conjunto arqueológico, así como la elaboración de un estudio actualizado sobre el estado de conservación de los Bienes de Interés Cultural de la provincia de Huelva", ha indicado la coalición en una nota.

Asimismo, se reclama que la Diputación de Huelva "restituya de forma inmediata" la cartelería informativa, "tal y como se comprometió en sesión plenaria el pasado 2 de octubre de 2024".

En rueda de prensa, Marcos Toti ha criticado el "abandono y la dejadez" que sufre el patrimonio histórico onubense, poniendo como ejemplo los Dólmenes de El Pozuelo, "uno de los conjuntos megalíticos más importantes del sur de Europa", cuya imagen actual "no se corresponde ni con su valor cultural ni con la responsabilidad de las administraciones competentes".

El diputado provincial ha recordado que esta iniciativa es la tercera que su grupo presenta sobre este asunto, tras dos mociones anteriores aprobadas en el pleno "sin que, a día de hoy, se hayan materializado las actuaciones comprometidas". "Ha pasado más de un año desde que la Diputación aseguró que reponer la señalética era algo sencillo y urgente, y la realidad es que sigue sin hacerse nada", ha señalado.

Toti ha alertado, además, de que "el problema no es solo la señalización", sino que "existen riesgos reales para la conservación del conjunto, con desprendimientos y deterioros visibles en varios dólmenes, una situación que podría provocar daños irreversibles si no se actúa con urgencia". En este sentido, ha subrayado que "la única administración que ha intervenido hasta ahora ha sido el Ayuntamiento de Zalamea la Real, pese a no ser la competente, asumiendo tareas básicas de limpieza y mantenimiento".

Desde la coalición de izquierdas insisten en que "la falta de conservación y promoción de este enclave" supone "un grave perjuicio para la provincia de Huelva, tanto desde el punto de vista patrimonial como turístico y cultural", y reclaman a la Junta de Andalucía y a la Diputación que "cumplan de una vez con su palabra y con la ley de patrimonio".