La Izquierda de Huelva pide restituir los autobuses "eliminados por la Junta" y adecuarlos a las futuras paradas AVE

HUELVA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las coaliciones de Izquierda en las que participa Izquierda Unida en Diputación y Ayuntamiento de Huelva han presentado sendas mociones para exigir a la Junta de Andalucía medidas "urgentes" que "permitan revertir el deterioro del transporte público interurbano por autobús en la provincia", una situación que, según denuncia la formación, "está agravando la desigualdad territorial, la despoblación y las dificultades de acceso a servicios básicos".

El portavoz de la coalición de izquierdas en la Diputación de Huelva, Marcos Toti, ha señalado que "Huelva es una de las provincias con mayores déficits de transporte público del conjunto del Estado", recordando que, según el Consejo Económico y Social, "la provincia arrastra un déficit inversor de unos 2.000 millones de euros en las últimas dos décadas", ha indicado IU en una nota.

"A esta falta de inversión se suma la reducción constante de líneas y frecuencias de autobuses en prácticamente todas las comarcas onubenses, una realidad que afecta de forma especial a las zonas rurales y a los municipios con menor población", ha subrayado.

Las mociones recogen que, "en los últimos años, se han suprimido numerosos servicios diarios en líneas clave que conectan la capital con la Costa Occidental, el Condado, el Andévalo, la Cuenca Minera y la Sierra. Entre los recortes más significativos se encuentran las pérdidas de frecuencias en líneas como Cartaya-Huelva, Isla Cristina-Huelva, Aljaraque-Huelva, Lepe-Huelva o Zalamea la Real-Huelva", reducciones que, según la coalición, "dificultan la movilidad cotidiana de personas trabajadoras, estudiantes y población mayor".

En este sentido Toti ha señalado que "en los últimos 15 años, Lepe ha perdido 11 servicios diarios de autobús, Aljaraque 14 y Zalamea la real siete servicios diarios, por poner solo algunos ejemplos" y ha advertido de que "estas carencias tienen consecuencias directas sobre la calidad de vida, el acceso a hospitales, oficinas administrativas y centros de empleo, y sobre las posibilidades de desarrollo socioeconómico de la provincia".

"Un transporte público débil no solo limita la movilidad, sino que reproduce desigualdades y acelera la despoblación de amplias zonas del territorio", ha afirmado. En este contexto, Toti considera "imprescindible" que la Junta de Andalucía, como administración competente en transporte interurbano, "adopte medidas estructurales que permitan aumentar las frecuencias y reforzar las líneas comarcales, garantizando una conexión suficiente entre los municipios y los servicios públicos de referencia".

Este planteamiento se recoge tanto en la moción que se debatirá en la Diputación como en el dictamen presentado en el Ayuntamiento de Huelva. Por su parte, la concejala de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, ha puesto el foco en la "necesidad" de "planificar el futuro del transporte de forma coordinada ante la llegada de la alta velocidad a la provincia".

Rossi ha recordado que el Gobierno central ha adjudicado recientemente la redacción de los proyectos del AVE Sevilla-Huelva, pero advierte de que "su utilidad real para vertebrar la provincia dependerá de que existan conexiones intermodales eficaces desde las estaciones de Huelva y La Palma del Condado hacia el resto de municipios".

En este sentido, la formación propone la elaboración de un Plan de Intermodalidad y Refuerzo de Autobuses que incluya un diagnóstico actualizado de todas las líneas, propuestas de mejora, soluciones específicas para municipios de baja densidad poblacional, una estimación de costes y una calendarización de su implantación.

"Hablar de cohesión territorial y de lucha contra la despoblación pasa necesariamente por garantizar un transporte público digno, suficiente y accesible", ha concluido Toti, quien ha reclamado a la Junta de Andalucía que "asuma su responsabilidad y deje de relegar a la provincia de Huelva a un papel secundario en materia de movilidad".