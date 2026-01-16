Izquierda Unida lleva al Parlamento el "enésimo engaño" del PP con el Hospital Materno Infantil de Huelva

El coordinador provincial de Izquierda Unida, Marcos Toti. - IU

HUELVA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de Izquierda Unida de Huelva, Marcos Toti, ha pedido al PP que "deje de mentir a Huelva" con el Hospital Materno Infantil y ha anunciado que van a llevar el 'error administrativo' del Gobierno de Juanma Moreno al Parlamento Andaluz.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Toti ha explicado que el Hospital Materno-Infantil de Huelva "vuelve a sufrir un revés para el inicio de sus obras", generando, a su juicio, "una grave preocupación y malestar entre la ciudadanía, profesionales y los agentes sociales de la provincia, un aplazamiento que es "el enésimo desde el año 2019".

De esta forma, a través del Grupo Por Andalucía se ha elevado al Parlamento andaluz una pregunta ante esta "posible nueva paralización" del Hospital Materno Infantil de Huelva tras la suspensión cautelar del procedimiento de adjudicación de las obras por parte de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, "una decisión que vuelve a sembrar la incertidumbre y la credibilidad el PP sobre el calendario de inicio de una infraestructura sanitaria largamente prometida y reiteradamente incumplida".

Por ello, Marcos Toti ha exigido al Consejo de Gobierno que aclare "qué impacto tendrá esta suspensión en los plazos inicialmente anunciados y qué medidas piensa adoptar la Junta de Andalucía para evitar nuevos retrasos en un proyecto que acumula demoras desde 2019".

"Este revés se suma a una larga serie de promesas de plazos que no se han cumplido desde que en 2019 se presentó el proyecto de un hospital moderno y completo para servicios de ginecología, obstetricia, neonatología y pediatría en Huelva", ha aclarado.

Al respecto, ha señalado que en 2021, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, "mintió a todos los onubenses cuando afirmó que dentro de unos meses la ciudad de Huelva va a ver con sus propios ojos que Juanma Moreno cumple también con respecto al Materno Infantil en la provincia de Huelva".

"Por ello, nadie se puede fiar de un PP que lleva mintiendo reiteradamente a Huelva y que ahora dice que este retraso no va a tener repercusión en los plazos", ha abundado.

Asimismo, Toti ha incidido en que más recientemente, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, había señalado que "las obras se iniciarían en 2025, desdiciéndose meses después y señalado que 2026 sería el año decisivo" para el inicio de las obras. Pero "los problemas no dejan de surgir señalando directamente a la incompetencia del gobierno autonómico".

"Es insoportable que año tras año se repitan promesas que nunca se materializan", ha afirmado Marcos Toti, que ha subrayado que "ahora hay nuevamente otro retraso y con la paralización cautelar del procedimiento de adjudicación, lo que retrasa aún más la puesta en marcha de un hospital que la ciudadanía onubense necesita con urgencia" y que debería estar en funcionamiento desde hace años".

Toti ha manifestado que la ciudadanía onubense "lleva años soportando aplazamientos tras aplazamientos, mentiras tras mentiras de un PP que en realidad no cree en la sanidad pública y para quien Huelva no es una prioridad, una falta de compromiso real del Gobierno autonómico con una provincia que sigue siendo la única de Andalucía sin un Hospital Materno Infantil".

La futura infraestructura sanitaria, cuya licitación había suscitado el interés de grandes constructoras del país, estaba prevista inicialmente con un presupuesto cercano a los 85 millones de euros y un plazo de ejecución de tres años. "Sin embargo, la suspensión cautelar del proceso administrativo abre un nuevo capítulo de incertidumbre en torno a su construcción", ha finalizado.