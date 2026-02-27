Jabugo (Huelva) celebra el Día de Andalucía con una jornada de reconocimientos y convivencia

Celebración del Día de Andalucía en Jabugo (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE JABUGO

JABUGO (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jabugo (Huelva) celebrará el 28 de febrero, Día de Andalucía, con un programa de actos institucionales que tendrá como eje central la entrega de las Distinciones a la Ejemplaridad 2026, unos reconocimientos que ponen en valor la contribución de personas y entidades al desarrollo social, cultural y económico del municipio.

Según ha indicado el Ayuntamiento del municipio en una nota de prensa, el acto dará comienzo a las 11,30 horas en el salón La Noria con el tradicional izado de la bandera andaluza, acompañado por la Banda Municipal de Música.

A continuación, tendrá lugar la entrega de estas distinciones, que este año reconocen, en el ámbito social, cultural, educativo y deportivo, a las hermandades, juntas parroquiales y asociaciones religiosas del municipio --Virgen de los Remedios, San Miguel Arcángel, San Juan Bautista, Santísima Trinidad, Nuestra Señora Virgen de El Quejigo, Nuestra Amistad y El Romero de la Cruz-- por su labor en la conservación de las tradiciones, el patrimonio cultural y religioso y su constante compromiso social con el municipio.

En el ámbito económico y laboral, el reconocimiento recaerá en la Farmacia Mota, que celebra su centenario, destacando su contribución al cuidado y bienestar de varias generaciones de jabugueños y jabugueñas, así como su papel como "motor económico y parte esencial de la historia cotidiana del municipio desde 1926".

"El Día de Andalucía es una jornada para reconocer lo que somos como pueblo y poner en valor a quienes, con su trabajo diario y su compromiso, contribuyen a construir comunidad", ha destacado el alcalde de Jabugo.

En este sentido, ha señalado que las Distinciones a la Ejemplaridad "representan el agradecimiento colectivo de Jabugo a personas y entidades que forman parte de la identidad y que ayudan a mantener vivas la tradiciones, los valores y el futuro".

Tras las distinciones, se celebrará la entrega de premios de la VII edición del concurso de Relatos Cortos 'Igualdad de género', continuando la jornada con la V Exaltación del Jamón, que será realizada por José Sánchez Labrado y presentada por Luis González Díaz de Cerio.

Los actos institucionales concluirán con la inauguración de los nuevos lavaderos de la plaza de la Constitución, donde los asistentes podrán disfrutar de una actuación musical y una degustación de jamón y vino.