José Antonio Jiménez (IPA) encabeza la lista de Por Andalucía en Huelva, con Carmen Contreras (IU) de dos

El candidato de la coalición Por Andalucía en Huelva, José Antonio Jiménez. - POR ANDALUCÍA

HUELVA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía ha registrado este lunes --último día para ello-- la candidatura de la provincia de Huelva para las elecciones autonómicas de Andalucía del próximo 17 de mayo. De este modo, José Antonio Jiménez (Iniciativa del Pueblo Andaluz) encabeza la lista, seguido por Carmen Contreras Castellano, de Izquierda Unida (IU), como número dos y, en tercer lugar, David F. Calderón, también de Izquierda Unida.

De este modo, en cuatro lugar se sitúa Laura Chamorro (IU), mientras que el quinto puesto es para Hermes Gómez, de Podemos, mientras Celia Ruiz, de Somos Valverde, se sitúa la sexta en la candidatura y José Luis Borrero, también de Podemos, el séptimo.

El octavo lugar es para Ana Real de Izquierda Unida, el noveno para Carlos García, también de IU, al igual que María Ángeles Dolores Alves, que ocupa el décimo lugar. Cierra la lista Manuel Mestre, de Podemos. Los suplentes son Cristina Sánchez (IU), Sebastián Rivero (IU), María Pilar Blanco (IU) y Manuel Morales (IU).

Así, Podemos, que se unió al proyecto de coalición de izquierdas en el último momento --a principios del mes de abril-- contará con tres personas en la candidatura de Huelva, formada en su mayor parte por miembros de Izquierda Unida, y encabezada por el único candidato de la formación Iniciativa del Pueblo Andaluz. Jiménez ha sido docente --ya se encuentra jubilado-- y es el responsable regional de IPA, además de estar muy vinculado al sindicato Ustea.

Carmen Contreras (2) es una joven concejal en el Ayuntamiento de Nerva, de 28 años, y es graduada social, mientras que David F. Calderón (3) es concejal responsable de Política Institucional de IU Huelva, así como concejal y portavoz de IU en el Ayuntamiento de Cartaya y Laura Chamorro (4) es la coordinadora local de IU en Punta Umbría y tiene 38 años.

Por su parte, Hermes González (5), es natural de Isla Cristina y portavoz a nivel provincial de Podemos y Celia Ruiz (6), de Somos Valverde, es concejal de Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valverde del Camino.