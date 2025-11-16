José Manuel Cravioto presenta en Huelva 'Autos, mota y rocanrol', un "mockumentary" sobre dos hermanos mexicanos

HUELVA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cineasta mexicano José Manuel Cravioto ha presentado en la Sección Oficial del Festival de Huelva su largometraje Autos, mota y rocanrol, un trepidante falso documental que mezcla acción, humor y crítica social, protagonizado por dos hermanos. La película fue galardonada con el premio a la Mejor Interpretación en el Festival de Cine de Guadalajara por Emiliano Zurita.

Según ha informado el festival en una nota, el filme narra la historia de Justino y el Negro, dos jóvenes de los años 70 con grandes sueños y algunos vicios, que deciden organizar una carrera de coches y un concierto. La idea, que inicialmente busca generar dinero, se transforma en una serie de aventuras que culmina en un escándalo mediático, conocido como el Woodstock mexicano.

Cravioto ha explicado que se trata de una historia real de dos "chicos pijos" que, pese a su intención inicial, acaban protagonizando un evento de contracultura que reunió a cientos de miles de jóvenes y marcó un cambio cultural en México. El director ha resaltado que la película combina humor con un sustrato político, mostrando un México de otra época con relaciones más fluidas entre ciudadanos y autoridades, antes de que el gobierno comenzara a "satanizar el evento".

El cineasta ha destacado que la idea de realizar la película surgió tras conocer a los protagonistas reales, lo que permitió centrar la historia en sus experiencias y construir un relato cercano a un 'mockumentary'.

Cravioto cuenta con una trayectoria destacada en cine y televisión, con trabajos como Mexican Ganster en 4 Arieles, Bound to Vengeance en Sundance, así como las series Monarca en Netflix y Viaje al centro de la Tierra en Disney+. Su último estreno, El refugio atómico, se ha convertido en un éxito en Netflix desde su lanzamiento este año.