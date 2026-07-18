José Rodríguez hace balance de su primer año al frente de la Universidad de Huelva como rector

El rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez Quintero. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez Quintero, ha hecho balance de su primer año de gestión al frente de la institución académica onubense, un periodo en el que "hemos intentado estar presentes para pulsar a toda la comunidad universitaria", algo "fundamental" porque "nos puede ayudar a elegir mejor, a tomar mejores decisiones", ha subrayado el rector, convencido de que "esa presencia, disponibilidad y accesibilidad es una marca distintiva que nos tiene que ayudar en el camino que hemos emprendido".

Por este motivo, el máximo responsable de la Universidad de Huelva ha mantenido contactos con todos los departamentos y centros de investigación, al considerar que "la escucha" es algo esencial para una buena gestión. "En una universidad, en el ámbito académico, todos todas las opiniones son bienvenidas", ha remarcado, tras lo que ha reiterado su objetivo de avanzar hacia "el máximo consenso", tal y como ha señalado la entidad académica en una nota de prensa.

Este primer año de gestión de Rodríguez Quintero ha estado marcado en parte por una situación financiera "complicada" de todo sistema público universitario andaluz, ha explicado, si bien "se abrió cierto horizonte de entendimiento para buscar puntos de encuentro y una interpretación más adecuada a lo que pretendemos del modelo de financiación", ha agregado.

El rector también ha reflexionado sobre la situación de la educación pública superior en esta era de la Inteligencia Artificial. "La universidad tiene que repensarse para ver cómo genera y transmite el conocimiento", pues seguir siendo el agente principal autónomo en la generación y en la transmisión del conocimiento "es algo absolutamente fundamental".

La universidad pública también se enfrenta en la actualidad a la proliferación de universidades privadas, "un negocio que puede crecer si las universidades públicas no pueden ofrecer un mejor servicio", ha alertado el rector, que defiende para ello que "la universidad pública tiene que estar mejor dotada y mejor financiada para cumplir con su función esencial de generar el conocimiento y generar profesionales y ciudadanos críticos".