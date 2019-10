Juan José Cortés culpa a Moreno de su paso al Senado, que ve como "un ataque personal"

Actualizado 08/10/2019 18:12:46 CET

HUELVA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Juan José Cortés, el padre de la pequeña Mari Luz asesinada en 2008, que fue cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Huelva las pasadas elecciones generales y que lo será ahora al Senado de cara a los comicios del 10 de noviembre, ha asegurado este martes que ve el cambio como "un ataque personal" y no por los resultados obtenidos y ha criticado al presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, quien gobierna "gracias a Vox" tras perder en seis años "el 50 por ciento de los votos".

En una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Cortés ha precisado que ha aceptado "muy gustosamente la petición expresa del líder del PP nacional, Pablo Casado", para ir al Senado tras "la oposición violenta que existía en la regional por parte del PP de Huelva y secundada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, argumentando que los resultados no fueron buenos".

Sin embargo, ha puntualizado que estos "fueron más que aceptables comparados con los del resto de España porque, con una crisis por la irrupción de Vox, yo conseguí obtener el diputado cuando todo hacía indicar que no nos daban los números y fuimos segunda fuerza".

Por tanto, ha incidido en que, "si Juanma Moreno y el PP de Huelva ha argumentado eso", ha recordado que "en 2012 el PP obtuvo en las elecciones en Andalucía un 1,5 millones de votos, en las siguientes ya con Juanma Moreno como candidato perdió medio millón y en las siguientes otros 300.000". Por tanto, ha aseverado que "Moreno en seis años ha perdido el 50 por ciento de los votos en Andalucía y de las dos elecciones no ha ganado ninguna. No ha ganado nada y su equipo tampoco, por tanto, no se pueden apuntar tantos que no se merecen", ha dicho.

A su juicio, "si Juanma Moreno quiere alardear de que es el gran líder en Andalucía, no es mérito de Juanma Moreno, sino de Vox, que ha cedido sus escaños gratuitamente para que sea presidente".

"Estos son los números", ha dejado claro Cortés, pero ha añadido que "si se quiere interpretar otra cosa eso es distinto, entonces interpretamos, pero el hecho de quitarme a mí no es por los números sino más bien una usurpación", refiriéndose a "la no aceptación de la dirección nacional del PP por parte de la regional y provincial a que Juan José Cortés encabezara la lista al Congreso. Diría más que es un ataque personal".

"Si va a representar a los ciudadanos andaluces que lo haga, yo también soy un ciudadano andaluz y mi gente, los gitanos somos más de medio millón en Andalucía, y se sentían muy representados en el Congreso por mí", ha pedido a Moreno el propio Cortés, que ha añadido que "quitar a un representante de tantos colectivos", refiriéndose a él mismo, a Moreno "no le va a venir bien y no debería haberse metido en estos asuntos".

"Acepto muy gustosamente la decisión de mi presidente Pablo Casado porque soy un hombre de partido y entiendo si me dice que me vaya al Senado como si me dice que me vaya a mi casa, me voy tan tranquilo porque ni vivo de la política ni busco en la política nada personal". Sin embargo, ha apuntado que "hay otras personas que seguramente lo que busquen no es el beneficio general del resto de la ciudadanía, sino más bien intereses personales por capricho o por lo que quiera que sea".

De igual manera, ha precisado que si se va algún día de la política, lo hará "con la cabeza muy alta, hablando claro y defendiendo la prisión permanente revisable, la defensa de los más vulnerables de las personas que atacan y agraden a esta sociedad de manera violenta. Defenderé a Huelva donde vaya, sus intereses pero nunca venderé una moneda falsa".

Cortés no concibe la política "para vivir de ella, sino para estar cuatro u ocho años y alcanzar los objetivos que uno se plantea e irse uno tan tranquilo para su casa y aquí en el PP de Huelva hay gente que lleva mas de 20 años viviendo de la política y eso se tiene que acabar".

Por ello, ha asegurado que va a pedir a la dirección nacional del PP que "mire a Huelva y que se produzcan los cambios que se tienen que producir porque su problema no es Juan José Cortés, ya que en la cuneta se han quedado muchos compañeros por los intereses que cada uno tiene en el PP".

"Yo entiendo que Casado ha hecho todo lo posible pero se ha visto forzado a tomar esa decisión que yo acepto muy gustosamente", ha remarcado Cortés, quien ha señalado que "hay veces que los que más capacidad tenemos de sufrimiento somos los que más capacidad tenemos de aceptar las cosas, y hay gente en el PP de Huelva que no acepta que se le ha pasado su tiempo en política" porque, a su juicio, "ya no se necesita una política rancia sino de cambios".

PLANES DE FUTURO

Sobre su futuro, Cortés ha remarcado que acatará la decisión de su partido. "No me resistiré a un puesto, sino que seguiré haciendo política en la calle, recogiendo firmas, esté en el PP en el Senado, en el Congreso o esté donde esté porque he venido a la política para quedarme, ya que es desde el único sitio donde se pueden cambiar las cosas para bien", ha subrayado.

Por último, ha asegurado que "nunca jamás" ha querido aprovecharse de la política y ha confesado que ha perdido su pensión vitalicia "de 1.800 euros" y que ha puesto "por encima de sus intereses los servicios a los ciudadanos".

"Ahora mismo yo cobro cero euros, no cobro ni el paro y, por tanto, es un riesgo que he asumido muy gustosamente, ya que si voy a estar 15 ó 20 años más en esta tierra que sea para servir a los ciudadanos y para que no se vuelva a repetir lo de mi hija. Esto le va a escocer a mucha gente pero es la verdad", ha zanjado Cortés.