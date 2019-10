Carmelo Romero, relevo de Juan José Cortés como número 1 del PP al Congreso por Huelva: "Bien está lo que bien acaba"

Actualizado 08/10/2019 10:57:12 CET

HUELVA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palos de la Frontera (Huelva), Carmelo Romero, el cual será cabeza de lista al Congreso de los Diputados por el PP, ha asegurado este martes que es "un honor" representar a los ciudadanos onubenses y a la provincia y, sobre la configuración de la lista electoral, ha remarcado que "bien está lo que bien acaba y así lo hemos reconocido todos".

Así lo ha apuntado Romero a preguntas de los periodistas en el marco de la inauguración de la I Jornada de Sostenibilidad Ambiental y Gestión Portuaria.

Preguntado por el hecho de que, finalmente, Juan José Cortés sea el número uno en la lista del Senado para las elecciones generales del próximo 10 de noviembre y no repita como número uno al Congreso y el PP cerrara su lista el última día de plazo para ello, Romero ha indicado que este lunes fue "un día intenso" pero "en todos los partidos", donde se dan negociaciones para terminar la lista "y el PP no iba a ser menos".

No obstante, "bien está lo que bien acaba y las listas del PP han acabado bien y así lo hemos reconocido todos", ha continuado, añadiendo que en otras formaciones no se han dado problemas porque "se han tenido que conformar" con las mismas listas pero "nosotros hemos querido reforzarlas para mejorarlas". "Yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible por la provincia, por los ciudadanos, por los vecinos de mi pueblo y por mi pueblo", ha concluido.

"Si hay algo que tengo claro en esta vida y que me enseñó mi padre es que hay que trabajar diariamente y por las cosas que a uno le llenan y a mí me llena trabajar por los demás", ha enfatizado Romero, que ha remarcado que "se debe" a los vecinos de Palos de la Frontera y a esta provincia. Por ello, ha dejado claro que va a trabajar "ahora con más ahínco" porque hay "un parón importante" en Huelva debido "a las políticas del PSOE" y porque "no se ha hecho nada nuevo de lo que estaba programado por parte del Gobierno del PP".

Así, ha ensalzado que se presenta al Congreso por esta provincia con el fin de que la provincia "dé un giro" porque "no podemos continuar con las políticas del PSOE y Pedro Sánchez", el cual "nos está abandonando y dedicándose a Cataluña y a otros menesteres en el País Vasco", ha dicho.

Cuestionado por si se plantea dejar la alcaldía de Palos de la Frontera si sale elegido diputado, pese a que ambos cargos son compatibles, Romero ha asegurado que no se ha planteado este aspecto, pero ha subrayado que está "a disposición" de su partido. En este punto, ha recordado que en las pasadas elecciones generales fue como cabeza de lista al Senado por el PP de Huelva y ahora lo hace al Congreso, incidiendo en la idea de su disponibilidad ante su partido.

"Estoy a disposición de lo que diga el partido", ha proseguido, incidiendo en que el afán es buscar "lo mejor para los ciudadanos, para Huelva y a la gente de mi pueblo, a quien me debo", ha concluido.