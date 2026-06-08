La Junta archiva la autorización de una planta de metanol en el Puerto de Huelva por "contaminantes en el suelo"

Archivo - Puerto de Huelva. - PUERTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente ha finalizado y, por consiguiente, ha archivado la solicitud para la obtención de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para el proyecto de una planta de procesamiento y almacenamiento de metanol en el Puerto de Huelva, --proyecto Met Greenport Huelva-- de Sunna Solar, S.L., al declarar desistida la petición de la empresa por "presencia de contaminantes por encima de los niveles de referencia y niveles de riesgo para la salud no admisibles", que "hacen inviable la implantación de la actividad".

Según indica la resolución, adelantada por Radio Huelva-Cadena Ser, el 24 de marzo de 2025 la compañía solicitó la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para el proyecto y el 10 de junio la empresa aportó toda la documentación solicitada. No obstante, la Delegación solicitó el 28 de noviembre al Ayuntamiento la documentación del proyecto relativa a la situación del suelo, ya que los estudios aportados por el solicitante señalaban "presencia de contaminantes por encima de los niveles de referencia y niveles de riesgo para la salud no admisibles".

Así, el 26 de noviembre, se informó a la empresa la posibilidad de llevar a cabo una descontaminación voluntaria del suelo y el 5 de diciembre se concedió audiencia al titular, por un plazo de diez días, para "poder alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimase pertinentes", ya que la situación del suelo "hace inviable la implantación de la actividad que se pretende y la continuidad de la tramitación del expediente".

Al respecto, la Junta señala que antes de autorizar la AAI,"se requiere con carácter previo el pronunciamiento favorable de esta Consejería sobre la situación del suelo que no impida el cambio de uso o actividad", cuestión que "no resulta ahora posible". En dicho trámite "no se recibieron alegaciones".

En este sentido, la Junta explica que la normativa establece que en los casos en los que de la documentación presentada se ponga de manifiesto que la actividad para la que se solicita Autorización Ambiental Integrada "incurre en alguna de las prohibiciones previstas en la normativa ambiental", el órgano ambiental competente, "previa audiencia de las personas o entidades interesadas, dictará resolución poniendo fin al procedimiento".

Así, la ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental establece que el propietario de un suelo en el que se haya desarrollado una actividad "potencialmente contaminante del mismo", que "proponga un cambio de uso o iniciar en él una nueva actividad, deberá presentar, ante la Consejería competente en materia de medio ambiente, un informe de situación del mencionado suelo".

Además, dicha propuesta, con carácter previo a su ejecución, deberá contar con el pronunciamiento favorable. Si la nueva actividad estuviera sujeta a autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada o el cambio de uso a evaluación ambiental, el informe de situación se incluirá en la documentación que debe presentarse para el inicio de los respectivos procedimientos y el pronunciamiento de la Consejería competente.

Por todo ello, la Delegación ha declarado desistido de su solicitud de Autorización Ambiental Integrada a Sunna Solar para el proyecto de una planta de metanol verde 'Met Greenport Huelva' en el término municipal de Huelva, finalizando el procedimiento y ordenando el archivo del expediente.

La empresa quería construir una planta de producción de metanol verde en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Huelva (APH), cuya primera fase, programada para 2027, produciría 150.000 toneladas. En la segunda fase, prevista para 2029, las infraestructuras de Enagás destinadas al transporte de hidrógeno verde permitirían la interconexión de hasta un millón de toneladas.