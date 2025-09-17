La Junta asegura que la situación "evoluciona faborablemente" tras los casos de gripe aviar y fiebre del Nilo en Huelva

HUELVA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, ha asegurado este miércoles que "no se han registrado más casos" tanto de gripe aviar como de fiebre del Nilo en la provincia, por lo que la situación "va evolucionando favorablemente", toda vez que ha destacado la "importancia" de las medidas de protección y prevención adoptadas.

A pregunta de los periodistas, el delegado ha destacado la puesta en marcha de las medidas de protección y de prevención "desde el primer momento en el que se tuvo conocimiento de estos casos".

De este modo, el delegado ha recordado que el pasado 4 de septiembre la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía declaró área en alerta la ciudad de Huelva tras confirmarse la circulación del virus del Nilo occidental (VNO) en mosquitos Culex perexiguus procedentes de una trampa situada a las afueras de la ciudad, perteneciente el Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva. La capital permanecerá en esta situación hasta el 2 de octubre si no se detectan más ejemplares con el virus.

Por otro lado, Correa ha mencionado a los casos detectados de gripe aviar en dos granjas de la provincia, además de los detectados en Doñana, aunque no se han encontrado una relación entre ambos.

Por un lado, el 4 de septiembre se declaró un foco de gripe aviar en una granja en El Cerro del Andévalo en la que se procedió a eliminar a los 8.500 ejemplares localizados en la explotación y a iniciar su desinfección para atajar posibles contagios a otras explotaciones ganaderas.

Asimismo, el 9 de septiembre se declaró un segundo foco de gripe aviar en una explotación de 8.400 aves de corral localizada en el municipio de Valverde del Camino tras los análisis realizados en el laboratorio nacional de referencia.